Detiene Comisaría a tres por robo a empresa de boilers; eran empleado y ex vigilante

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo la detención de tres personas por su probable responsabilidad en el robo a una empresa de boilers, entre ellos un empleado y un ex vigilante.

La Comisaría informó que la investigación fue realizada por el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto.

Además participaron el Centro de Control y Comando (C2), la Unidad de Policía Cibernética, la Policía Municipal y dirección de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, y el apoyo de las cámaras del C4

Los detenidos son José Alfonso «N», de 22 años; Fernando «N» de 48 y César Giovanni «N», de 29.

De acuerdo con las indagatorias, se trata de un empleado en activo, un ex guardia de seguridad y una persona más que colaboró para sustraer mercancía y efectivo.

Según la información recabada, el ex empleado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, facilitó las llaves para que otra persona ingresara a las instalaciones y hurtara la mercancía, misma que previamente había sido colocada en un punto estratégico por un montacarguista para facilitar el ilícito.

Durante el robo un vigilante fue sometido y atado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado a fin de deslindar las responsabilidades y que se actúe conforme a la ley.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger el patrimonio de las y los saltillenses y combatir los delitos que afectan a la ciudadanía. (El Heraldo de Saltillo)