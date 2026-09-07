Dejará Mundial de Tiro con Arco derrama superior a los 10 millones de pesos para Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dijo que la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco dejará para esta capital una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, dada la gran cantidad de personas que atraerá ese evento internacional a la capital de Coahuila, además de los atletas que tomarán parte en esta competencia.

Reiteró que Saltillo está listo para poder recibir a las y los arqueros de 17 países que tomarán parte en este evento internacional, que representa la competencia más importante de esa especialidad a nivel mundial en este 2026, lo cual ayudará a promocionar a Saltillo y a mostrar la grandeza, la calidad humana y la amabilidad de su gente, así como la cultura, sus tradiciones y gastronomía.

Destacó que estos atletas y los visitantes que estarán presentes llegan a una de las mejores ciudades para vivir en el país, misma que se ha seguido consolidando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez como una de las ciudades más competitivas de México y como la capital más segura, donde hay una mayor tasa de formalidad en la República Mexicana y donde se trabaja todos los días con las y los saltillenses para seguir construyendo la grandeza de Saltillo.

“Llegará gente de diferentes países, vienen arqueros que no van a participar, pero que quieren ver la competencia, arqueros juveniles de primera fuerza mexicanos, vienen muchos entrenadores, vienen presidentes de asociaciones estatales, presidentes de federaciones internacionales y nosotros creemos que viene una derrama por arriba de los 10 millones de pesos con este evento en el que miles de saltillenses podrán disfrutar de una competencia de esa magnitud”, agregó el alcalde. (ÁNGEL AGUILAR)