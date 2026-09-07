A LA BÁSCULA

La gira de la presidenta

Durante el pasado fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum inició su gira mediante la cual pretende acudir a las 32 entidades federativas durante los fines de semana, con la finalidad de desglosar su segundo informe. Entre jueves y domingo ya acudió a 10 estados, y en cada uno de ellos para los gobernadores anfitriones el resultado de la visita presidencial dejó diferentes resultados.

En Durango, por ejemplo, Esteban Villegas al momento de ser presentado, recibió el más fuerte abucheo y sonora rechifla que le hayan dedicado los duranguenses en sus casi cuatro años de (des) gobierno, lo cual no pasó desapercibido para la mandataria, quien tomó nota de lo ocurrido, lo cual por supuesto, añadirá al expediente que se le viene formando al enano que se cree gigante.

Ante la falta de trabajo, de obras, de resultados, el área de comunicación del gobernador diésel (porque dice él que gobierna Durango), ha venido reciclando desde que se dio el tercer informe, información y datos que ya se habían difundido durante los dos primeros años, sobre todo. Porque no hay nada nuevo, nada más que informar, porque no se ha hecho nada.

La administración estatal si informara verdaderamente a los duranguenses el estado en el que se encuentra la entidad, tendría que decirles que Durango ha alcanzado la deuda más grande de su historia, y a la que se le destina la mayor parte del presupuesto, por lo que no hay margen de maniobra para la inversión a la que le destina 0.20 pesos por cada peso que le destina al pago de la deuda.

Tendría que informar la falta de obra, de inversiones, el desplome en los empleos, la inseguridad. Por ello, no es casualidad el desplegado publicado el día de la visita presidencial, firmado por Rodolfo Elizondo Torres ‘El Negro’, político de la vieja guardia, y quien tituló el texto de la publicación, destinado a Claudia Sheinbaum: “Esteban Villegas es un corrupto”.

Y menciona: Inseguridad, extorsión, cobro de piso, servicios de salud deficientes, desempleo y una economía sin rumbo golpean diariamente a los duranguenses (…) Hay señalamientos graves que requieren investigación y respuestas, no silencio. Presidenta: Durango necesita seguridad, salud, empleo y un gobierno que dé resultados ¿Hasta cuándo se atenderá a Durango”?

De todo, tomó nota la presidenta. No le fue nada bien a Esteban Villegas.

En Nuevo León el domingo, previendo que le podría ocurrir lo mismo que a Villegas Villarreal, Samuel García recibió a la mandataria, acompañado de su familia, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Pero al evento masivo, nanay, no quiso arriesgar a que los neoleoneses, porque él sabe lo malo que ha sido su gobierno y sus coterráneos no están nada contentos con su trabajo. Para evitarse las mentadas de menta, Samuelito prefirió poner tierra de por medio.

En cambio, a quien le fue muy bien durante la visita de Claudia Sheinbaum, fue al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien no solo acompañó a la presidenta en el masivo en el Parque Las Maravillas, sino que el trato que le dispensó la mandataria fue un trato muy cordial y de mucho respeto, como también lo fue por parte de los asistentes.

En donde a Sheinbaum Pardo no le fue del todo bien, fue en Colima, donde tuvo que enfrentar los gritos de ‘Fuera, fuera’, aunque luego dijo que esos gritos no fueron para ella sino para una mujer que gritoneaba a través de un megáfono a pesar de que se le había dicho que al final del evento atenderían su petición, y al seguir insistiendo, vinieron los gritos, pero era para la mujer del megáfono, no para la presidenta, según dijo ella misma.

Lo que sí, desde el atril desde el que preparaba la lectura de su discurso, la presidente regañó a los que entonaban los gritos de ‘Fuera, fuera, fuera’.

“Son muy irrespetuosos, así es el PRIAN, seguro pertenecen al PRIAN aquí de infiltrados”, reclamó en tono molesto y con el rostro desencajado.

En fin, que el primer fin de semana de gira para desglosar en cada entidad su segundo informe, le dejó a la presidenta una experiencia diferente en cada una de las entidades que visitó. Dirían en mi rancho, le tocó de todo, de dulce, de chile y de manteca, pero eso sí en cada estado visitado, fue tomando nota de lo que encontró. En Durango y Nuevo León un ambiente nada favorable para los mandatarios en funciones, lo que le abre la posibilidad a su partido en la siguiente elección para renovar la gubernatura. En Colima, que su partido necesita un trabajo intenso si es que quiere conservarse en el poder.

Y en Coahuila, ya advirtió que, aunque falta mucho tiempo, va a ser difícil que su movimiento pueda aspirar a la gubernatura, y seguramente entendió por qué el PRI logró el carro completo en la entidad. Se marchó con sus apuntes, y sus tareas.

laotraplana@gmail.com

@JulianParraIba