Invita parroquia de San Juan de los Lagos a niños y jóvenes a desarrollar su talento musical

La parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Ramos Arizpe, continúa extendiendo la invitación a niños y jóvenes a integrarse a la Academia Santa Cecilia, espacio de formación musical que se desarrolla todos los sábados en los salones parroquiales y que busca fomentar el talento artístico de los participantes dentro de un ambiente de formación cristiana.

La academia ofrece enseñanza de guitarra, piano y batería, además de talleres de teoría y práctica musical, técnica vocal, así como formación litúrgica y espiritual, con la intención de brindar a los asistentes una preparación integral que les permita desarrollar sus habilidades y ponerlas al servicio de la comunidad.

Las actividades se encuentran divididas de acuerdo con las edades de los participantes. Para los pequeños, el horario es de 5:00 a 6:00 de la tarde, mientras que los jóvenes participan de 6:00 a 7:30 de la tarde, todos los sábados.

El párroco Guillermo Alvarado destacó que la Academia Santa Cecilia representa una oportunidad para que las nuevas generaciones descubran sus capacidades musicales y encuentren en la parroquia un espacio donde puedan desarrollarlas, al mismo tiempo que fortalecen su formación espiritual y su participación dentro de la Iglesia.

“Queremos que nuestros niños y jóvenes descubran los dones que Dios les ha dado, que aprendan a desarrollarlos y, sobre todo, que sepan que pueden ponerlos al servicio de los demás y del Señor. La música también es una manera de acercarnos a Dios y de participar activamente en nuestra comunidad”, expresó el sacerdote.

Las familias interesadas a acercarse y conocer las actividades de la academia, pueden acudir con su instrumento favorito y solicitar mayor información al teléfono 844-349-7893. (EDUARDO SERNA)