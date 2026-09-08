Bajan 53% los homicidios en México; agosto registra mínimo en 12 años

Ciudad de México.- El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 53 por ciento en los primeros 23 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque la violencia se mantiene concentrada en siete estados, que acumulan prácticamente la mitad de los asesinatos del país.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto pasado, lo que representa 46 asesinatos menos cada día.

“Informamos de una disminución del 53 por ciento entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios, siendo además este agosto de 2026 el mes más bajo de estos meses analizados”, expuso.

Al presentar el informe de incidencia delictiva, con cifras de las 32 fiscalías estatales consolidadas al 31 de agosto, la funcionaria destacó que el mes pasado también registró el menor promedio diario para un agosto desde 2015.

En aquel año se reportaron 54 homicidios diarios; el indicador escaló hasta un máximo de 96.5 en agosto de 2020 y posteriormente descendió a 91.1 en 2021, 84.4 en 2022, 80.8 en 2023, 79.7 en 2024 y 60.1 en 2025, hasta llegar a los 40.8 de este año.

La reducción, sin embargo, no es uniforme en el territorio nacional. Entre enero y agosto de este año, siete entidades concentraron 49.3 por ciento de los homicidios dolosos, con 5 mil 715 víctimas.

Guanajuato se mantuvo como la entidad con más casos, con 983, equivalentes a 8.5 por ciento del total nacional; le siguieron Baja California, con 970 y 8.4 por ciento; Chihuahua, con 929 y 8 por ciento, y Sinaloa, con 866 y 7.5 por ciento.

A ese grupo se sumaron el Estado de México, con 702 homicidios y 6.1 por ciento del total; Guerrero, con 652 y 5.6 por ciento, y Morelos, con 618 y 5.3 por ciento.

“En este periodo siete entidades federativas concentraron prácticamente la mitad de todos los homicidios del país, el 49.3 por ciento”, reconoció Figueroa.

El SESNSP reportó que, al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de este año, 30 de las 32 entidades redujeron su promedio diario de homicidios.

Las mayores bajas correspondieron a San Luis Potosí, con 79.8 por ciento; Nayarit, con 65.3; Quintana Roo, con 59.9; Baja California Sur, con 53.8; Zacatecas, con 51.3, y Nuevo León, con 51.1 por ciento.

Figueroa también informó que el promedio diario del conjunto de delitos de alto impacto disminuyó 39 por ciento desde el inicio de la Administración, al pasar de 636.6 casos en septiembre de 2024 a 391 en agosto pasado.

En la comparación de enero-agosto de 2025 contra el mismo periodo de 2026, el secuestro bajó 26.3 por ciento; el robo de vehículo con violencia, 23.9; el robo a transportista con violencia, 25.4; el feminicidio, 5.2, y la extorsión, 2.8 por ciento. (AGENCIA REFORMA)