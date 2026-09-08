Ofrecen cursos de primeros auxilios en bibliotecas de Ramos Arizpe

Con el propósito de acercar alternativas de capacitación a la población, la Biblioteca Pública Municipal “Profesora Catalina Morales de Miranda”, en Ramos Arizpe, invitó a la ciudadanía a participar en los cursos de primeros auxilios que se desarrollan como parte del programa de Misiones Culturales.

Hayde Aguirre Gutiérrez, titular de la Coordinación de Bibliotecas Públicas en Ramos Arizpe, informó que diversos espacios bibliotecarios del municipio funcionan como sedes para las actividades impartidas por docentes y especialistas de la Secretaría de Educación de Coahuila.

“En nuestras diferentes bibliotecas públicas somos sede de los cursos del programa de Misiones Culturales, donde se ofrece educación extraescolar, alfabetización y capacitación para el trabajo”, explicó.

Señaló que esta colaboración permite aprovechar las instalaciones de las bibliotecas no solamente para fomentar la lectura y facilitar la consulta de material bibliográfico, sino también como espacios comunitarios para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades que pueden ser de utilidad en la vida cotidiana.

Entre la oferta disponible se encuentran cursos y talleres de primeros auxilios así como también de pintura, computación y belleza, aunque las opciones pueden variar de acuerdo con cada biblioteca y la programación establecida por Misiones Culturales. Los interesados pueden acudir directamente a estos espacios para conocer las actividades disponibles.

“Hay diversidad de contenidos y la gente puede acercarse a preguntar directamente por la oferta de cursos y talleres que se tiene en las diferentes bibliotecas. Nosotros brindamos los espacios para que puedan llevarse a cabo estas actividades”, agregó Aguirre Gutiérrez, al destacar que la capacitación se desarrolla durante el ciclo escolar.

Finalmente, la coordinadora de Bibliotecas Públicas invitó a los habitantes de Ramos Arizpe a aprovechar estas alternativas de formación y acercarse a la biblioteca más cercana para solicitar información. Al término del periodo de capacitación se realiza una ceremonia de graduación para reconocer a quienes concluyen satisfactoriamente los cursos. (EDUARDO SERNA)