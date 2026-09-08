Nominan a Julián Quiñones al Balón de Oro

Ciudad de México.- Tras brillar en el Mundial, el delantero naturalizado mexicano Julián Quiñones fue nominado por primera vez al Balón de Oro.

La revista France Football reveló que el delantero tricolor fue incluido en la lista de 30 nominados para el premio de mejor futbolista del mundo durante la temporada 2025-2026.

Quiñones se convirtió en el sexto jugador mexicano que es nominado para el galardón, después de Guillermo Ochoa en 2007, Rafael Márquez en 2010, Javier Hernández en 2011, Andrés Guardado y Giovani Dos Santos en 2015.

Más de una década después, un jugador tricolor volvió a codearse en una lista junto a las máximas estrellas del futbol mundial.

El atacante viene de ser la figura de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 al sumar cuatro goles y una asistencia en cinco partidos disputados.

Además, Quiñones completó una espectacular campaña en la Liga de Arabia Saudita con el Al Qadisiyah, equipo con el que se proclamó campeón goleador del certamen al marcar 33 goles, cinco más que Cristiano Ronaldo.

Los favoritos para quedarse con el galardón son Harry Kane, Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Lamine Yamal y Rodri Hernández.

El ganador del Balón de Oro se dará a conocer el próximo lunes 26 de octubre. (AGENCIA REFORMA)