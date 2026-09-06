Continúa la oferta cultural en todos los sectores de Saltillo

Se realiza jornada de serenata en la explanada de rectoría de la U. A. de C. y un taller de artes plásticas

Una jornada más de serenata se llevó a cabo en la explanada de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila como parte de la oferta cultural que se ofrece todos los meses en Saltillo.

En esta ocasión, por estar en septiembre, mes de la patria, un grupo de adultos mayores interpretó canciones que forman parte del folclor mexicano, las cuales fueron disfrutadas por las personas que acudieron al evento.

Con la presentación de Marco Antonio Aguirre como maestro de ceremonias de la velada musical, la agrupación Voces Amigas presentó entre su repertorio canciones que son muy representativas de nuestro país.

La Feria de las Flores, Cruz de Olvido, Mi nombre es México y Tierra mexicana, entre otros, fueron los temas que amenizaron esta noche.

Los Jueves de Serenata, Viernes de Danzón y otras actividades similares son parte de un programa que promueve la administración del alcalde Javier Díaz González, a través del Instituto Municipal de Cultura.

En otra actividad, en días pasados también se desarrolló el Taller de Artes Plásticas “Ameyali” en el Centro Cultural de la colonia Lomas del Refugio, el cual fue dirigido a niños; en esta ocasión estuvo a cargo de la maestra Mariana Montañez y se utilizó la técnica de gis pastel.

Este taller también fue muy bien aprovechado por las y los niños que asistieron, ya que les permitió divertirse, conocer o bien desarrollar su talento en esta manifestación artística.

Se invita a la población para que consulte la cartelera mensual que se publica en el Facebook del Instituto Municipal de Cultura, asista y disfrute de la variedad de eventos que se brindan en todos los sectores de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)