Mete Javier Díaz acelerador a la rehabilitación de calles en Nuevo Progreso

Se atienden tramos de pavimento deteriorado en el bulevar Fundadores, Real de Peña, La Minita y otras vialidades estratégicas de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González instruyó intensificar los trabajos de rehabilitación de tramos de asfalto deteriorado en distintos sectores de Saltillo, a fin de ofrecer vialidades más seguras y funcionales.

Cuadrillas de “Aquí Andamos” mantienen una jornada de atención en la colonia Nuevo Progreso, donde se intervienen diversos puntos de las calles Nueva Tecnología y San Esteban, con labores para facilitar el tránsito de automovilistas.

Los trabajos de rehabilitación se extendieron sobre la vialidad lateral del bulevar Fundadores, en el tramo entre la Calle 17 y el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño, en sentido oriente a poniente de la capital de Coahuila.

De igual manera y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Saltillo atiende diferentes sectores con la rehabilitación de tramos deteriorados en la calle Álvaro Obregón, en La Palmilla, en la colonia Real de Peña, así como en la calle Manuel Robles Pezuela, del sector de La Minita, entre otros puntos pedidos por la ciudadanía.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz, las cuadrillas municipales mantienen recorridos y trabajos permanentes en las colonias y bulevares, además de atender los reportes realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08. (El Heraldo de Saltillo)