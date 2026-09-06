Revisa OIC si hubo irregularidades por brote de salmonela en la Ciudad de México

Ciudad de México.-El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud inició un procedimiento administrativo para determinar si existen irregularidades en el servicio de alimentos del Hospital General de México (HGM), tras el brote de salmonela registrado.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) informó que el OIC ya requirió al hospital documentación sobre el servicio, concesionado a una empresa particular, y recabó testimonios.

«El OIC en la Secretaría de Salud abrió un expediente en el que se investigarán las probables responsabilidades de la persona moral que presta el servicio subrogado del comedor destinado a médicos residentes y, eventualmente, determinar las acciones correspondientes», afirmó.

El pasado 4 de septiembre se dio a conocer que un brote de salmonela afectó a alrededor de 135 médicos residentes y de alta especialidad que trabajan en el hospital, luego de consumir huevo con chorizo en el comedor.

Del total de médicos que presentaron padecimientos gastrointestinales, 41 fueron hospitalizados.

La empresa que presta el servicio de alimentación es Restaurantes Grogi, a la que el año pasado se le otorgó un contrato bianual por 112.4 millones de pesos.

La SABG indicó que, entre las primeras diligencias realizadas por el OIC, se solicitó información a distintas áreas del hospital para determinar el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos realizados.

«El 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia, así como revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables», detalló.

El comedor, confirmó, permanece cerrado desde el 1 de septiembre.

Tras registrarse el brote, personal que trabaja en el hospital acusó que existen malas condiciones sanitarias en el comedor que han ocasionado enfermedades gastrointestinales recurrentes entre los médicos.

«Hasta este momento no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de personas servidoras públicas», indicó la SABG. (AGENCIA REFORMA)