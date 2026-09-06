Reportan 4 muertos en Nayarit por accidente tras mitin de CSP

Ciudad de México. – La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó de al menos cuatro personas muertas y 20 lesionadas por un choque la madrugada de este domino entre un tráiler y un autobús de pasajeros que regresaban tras asistir al mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El accidente ocurrió a 100 kilómetros al norte de Tepic, en el kilómetro 100 de la carretera Federal 15 libre, Tepic-Mazatlán, a la altura de la localidad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Rosamorada.

«De manera preliminar, se tiene conocimiento que hay cuatro personas fallecidas y 20 lesionadas, mismas que fueron trasladas a los hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla», expuso en un comunicado.

La Fiscalía añadió que especialistas en criminalistica se trasladaron al lugar y realizan las diligencias para iniciar las investigaciones.

En redes sociales circula el video del accidente, grabado por una pasajera que iba en otro autobús que también volvía del mitin.

«Chocó un autobús de pasajeros con un tráiler. Hay mucha gente lesionada, accidentada. El camión ya empezó a tirar combustible, hay mucha gente lesionada que no podemos mover. Por favor compartan este video, mándenos ayuda, por favor, estamos en la Lázaro Cárdenas 2. Ayuden a la señora, por favor, tiene el pie quebrado, compartan. Está toda la gente quebrada. Hay mucha gente.

«Manden ayuda, manden ambulancias. ¿De dónde venía este camión, ¿también del evento? El camión venía del evento que se llevó a cabo en Tepic. Hay gente que ya perdieron la vida, mi gente. Por favor mándenos la ayuda. Todavía hay gente en el camión que no podemos bajar. Hay cuerpos que se encuentran sin vida, obviamente no voy a grabarlos», dice entre llantos y súplicas de pasajeros que tenían a sus familiares aún dentro del autobús.

«La gente, señores, es de San Miguel y El Motaje, por favor, veníamos del evento de Tepic. El camión chocó con un tráiler, hay personas ya muertas, lesionadas», agrega.

En el video incluso aparece el cuerpo de un hombre tirado junto a las llantas.

El mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, se realizó la tarde de este sábado en el Recinto Ferial de Tepic, con más de 35 mil asistentes, según la Mandataria.

«Cerca de 35 mil nayaritas en Tepic. Gracias, gracias, gracias, gracias. Rendimos cuentas al pueblo. Siempre cerca del pueblo. El pueblo es el camino; el pueblo, nuestro destino. Amor correspondido», publicó Sheinbaum en sus redes sociales tras el mitin.

La Fiscalia informó que los heridos fueron que fueron traslados a los hospitales de Acaponeta, Rosamorada y Santiago Ixcuintla.

La presidenta inició el viernes en Morelos su gira nacional con el nombre de Honestidad y Resultados.

Este fin de semana ha estado en Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit, y hoy estará en Nuevo León y Coahuila.

En San Luis Potosí, Colima y Jalisco se reportó al menos un adulto mayor desmayado, aunque la presidenta ha presumido la rápida atención que se le han brindado.

«Fíjense, cada evento que hacemos, para cualquier cosa que, pues, haya algún problema con alguna persona, siempre hay una ambulancia y siempre hay paramédicos para poder atender cualquier situación que haya. Así que, muchas gracias a los paramédicos. Este sábado también me pasó que cuando iba saliendo del evento en San Luis Potosí, una persona se desvaneció, se tropezó, no sabemos muy bien exactamente cómo fue, pero se cayó, se dio un golpe. Y de inmediato, nos bajamos, porque siempre hay que tener, siempre, siempre, hay que tener humildad, sencillez y hay que ayudar al prójimo siempre. Esa debe ser siempre nuestra visión», dijo ayer en Colima. (AGENCIA REFORMA)