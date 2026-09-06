Asisten con buen clima a la Ruta Recreativa

Cientos de saltillenses y familias enteras aprovecharon el buen clima del domingo por la mañana para acudir a la Ruta Recreativa con el propósito de activarse físicamente, convivir y aprovechar las actividades que se ofrecieron en esta edición.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, cada domingo diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo ofrecen actividades recreativas, educativas y deportivas para todos los miembros de la familia.

Entre otras cosas, en esta ocasión la Dirección de Salud Pública Municipal colocó su módulo, en el que ofreció de manera gratuita consultas médicas, detección de diabetes e hipertensión, así como vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas.

A lo largo de la Ruta Recreativa, que se extiende sobre el bulevar Venustiano Carranza, se observó a cientos de personas caminando, trotando, en bicicleta, patines o patineta, recorriendo el circuito que se forma entre las calles Baja California y Canadá.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los saltillenses para que asistan todos los domingos a la Ruta Recreativa. Además, se informó que, a partir de esta edición, su horario es de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. (El Heraldo de Saltillo)