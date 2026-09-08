Permite IA a pacientes que no pueden hablar volver a comunicarse con su propia voz

A través del uso de inteligencia artificial, la empresa ElevenLabs ha desarrollado un sistema para clonar y preservar la voz de pacientes que perdieron el habla por enfermedades degenerativas como la ELA.

Monterrey, NL.- “La última vez que escuché mi voz natural fue en 2021″, dice a la cámara Peggy, instructora de yoga de 63 años, aunque sus labios no se mueven.

No es exactamente ella quien profiere esas palabras, sino que se vale de un sistema de comunicación asistida ya que, como suele ocurrir con la mayoría de las personas que viven con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), perdió la capacidad de comunicarse mediante el habla natural.

El ELA es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las neuronas motoras.

“Es una enorme tragedia que uno pierda la habilidad de comunicarse. Es como perder una gran parte de tu identidad”, dice la yogui sin sonar como robot, que es lo común en sistemas similares, sino con su propia voz. Esto es posible gracias a la inteligencia artificial (IA).

Tal herramienta, usada para llenar las redes sociales con videos de grupos y cantantes haciendo covers improbables o para hacer que algún personaje popular diga algo gracioso o con fines comerciales, ahora ha servido para replicar la voz de aquellos a quienes la ELA y otros padecimientos se las ha arrebatado.

MILAGRO DIGITAL

La compañía tecnológica ElevenLabs, fundada por los polacos Mati Staniszewski y Piotr Dabkowski en 2022 y especialista en crear agentes conversacionales mediante IA para atención al cliente y otros rubros, aprovecha ese expertise para crear modelos sintéticos de voz que conservan timbre, ritmo y entonación de las personas.

“Estos mismos modelos de generación de voz que se escuchan muy humanas, que pueden transmitir el tono en los mensajes, se utilizan para poderle dar de vuelta la voz a personas que están en proceso de perderla o la han perdido por razones de salud”, apunta vía telefónica Sasha Glatt, líder de crecimiento en América Latina de ElevenLabs.

“La voz es nuestra identidad. No sólo es una forma de comunicación, sino es quien somos. Nosotros nos presentamos al mundo con la forma en la que hablamos, con nuestro tono, con nuestro idioma, con nuestro acento”.

La egresada del Tec de Monterrey indica que, desafortunadamente, existen enfermedades como la ELA, el cáncer de garganta, de cabeza o cuello, o la esclerosis múltiple avanzada, que le quitan la capacidad a las personas de poder hablar con su propia voz.

Una grabación con apenas 2 a 5 minutos en los que se escuche a la persona hablar bastan para clonar su voz, dice Glatt. Además, cualquier voz es susceptible de ser clonada.

Y esta síntesis vocal puede utilizarse en los mencionados sistemas de comunicación asistida de los que se valen los pacientes.

“Si la persona está en capacidad todavía de grabar el audio para poderlo preservar, se busca que se haga lo antes posible. Y si las enfermedades ya están un poco más avanzadas, se busca tener material más antiguo, como videos o notas de voz en donde se escuche a la persona como se oía cuando no tenía esta enfermedad degenerativa”, explica Glatt el proceso.

“Esto lo que hace es cambiar la experiencia por completo, tanto para la persona de poder escuchar su propia voz, pero también para las personas de alrededor, sus familiares, los compañeros de trabajo, las personas con las que tiene contacto”.

Escuchar la voz de la persona es muy diferente que escuchar una voz robótica, subraya la también mercadóloga y apasionada del análisis de datos e IA.

‘QUEDÉ IMPACTADA’

El impacto de volver a escucharse es lo que Peggy y 10 personas que también clonaron sus voces mediante esta tecnología destacan en la serie de cápsulas documentales “11 Voices”, que se puede ver en el canal de YouTube @Elevenlabs.

“Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina el momento en que volví a escuchar mi voz. Realmente esperaba oír una voz robótica. Quedé impactada, era yo, incluso tenía un toque sureño tal como yo sonaría”, cuenta en video Pam.

Ella pudo seguir desempeñándose como capellán en un hospital tras quedarse sin voz a causa de la ELA bulbar, variante que comienza afectando las neuronas motoras del tronco encefálico.

Bryan, de 25 años, quien sobrevivió a una lesión cerebral, pasó varios años comunicándose a través de las voces preprogramadas en el sistema del que se asiste.

“Cumplían con la función, pero no es ni de lejos tan personal como poder usar mi propia voz”, remarca.

La madre del joven recuerda que no había escuchado la voz de su hijo desde hace cuatro años y medio.

“Lo último que le escuché decir fue: ‘Mamá, me duele la cabeza, ven por mí’. Así que es lindo volverlo a oír”.

Cuestionada sobre el riesgo de que esta tecnología se utilice con propósitos delictivos, Glatt responde que la compañía cuenta con candados de seguridad.

“Estos candados son para poder validar que esas voces no estén siendo usadas de manera maligna o para suplantar a personas.

“Hay muchos candados de seguridad que nos permiten identificar qué voces han sido hechas con ElevenLabs y con IA para poder prevenir e identificar si hay una voz que está siendo usada de manera incorrecta para desactivarla y desactivar las cuentas”, asegura.

UN BANCO DE VOCES

A diferencia de los otros servicios de inteligencia conversacional de ElevenLabs, los pacientes interesados en clonar su voz pueden hacerlo sin costo alguno gracias al Programa de Impacto de la compañía.

De hecho, Sasha Glatt, ejecutiva de la empresa para América Latina, comparte que tienen la meta de obsequiar la síntesis vocal a 1 millón de personas alrededor del mundo. El programa inició este año y ya tienen 11 mil voces preservadas.

“Lo que buscamos es darles acceso a que tengan su voz, que la puedan reproducir para el resto de su vida”, sostiene.

En el sitio www.elevenlabs.io/es/impact-healthcare se comparte la lista de organizaciones con las que ElevenLabs colabora, sin que el programa esté limitado sólo a éstas. (AGENCIA REFORMA)