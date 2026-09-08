Manny Pacquiao es nombrado secretario antipobreza en Filipinas

El 8 veces campeón del mundo en 8 pesos diferentes conoció la pobreza de primera mano

Manila, Filipinas.- La leyenda del boxeo Manny Pacquiao se unió este martes 8 de septiembre al gabinete del presidente Ferdinand Marcos Jr. como responsable de la agencia gubernamental destinada a ayudar a los filipinos en situación de pobreza.

El excampeón mundial de 47 años, conocido como ‘Pac-Man’, fue nombrado coordinador principal de la Comisión Nacional Antipobreza para liderar la lucha contra la pobreza, que afecta a unos 11 millones de filipinos.

“Vengo de la pobreza. Me tocó dormir sobre cartón en las calles, beber solo agua, no tuve nada para comer y tenía que ahorrar monedas sueltas para ayudar a mi familia”, relató Pacquiao.

Tras presentar oficialmente juramento ante el presidente filipino, Pacquiao ha tomado posesión para estar al frente de la comisión que coordinará los programas de reducción de la pobreza entre las unidades de gobierno nacional y local y el sector privado, igualmente supervisará la implementación, recomendará medidas políticas y garantizará la participación de todos los sectores en la formulación de políticas.

Tras pelear en las calles por 2 dólares, ‘Pac-Man’ tiene un récord profesional de 62 victorias, ocho derrotas y tres empates, y es el único boxeador en ganar títulos mundiales en ocho categorías diferentes. Su patrimonio fue evaluado en 220 millones de dólares el año pasado.

Tras colgar los guantes en 2021, aunque regresó para una pelea cuatro años después, el excampeón mundial también siguió una carrera política que incluyó su paso por ambas cámaras del Congreso, una fallida candidatura presidencial en 2022 y un intento sin éxito de regresar al Senado en 2025.

El nombramiento de Pacquiao se produce mientras la Administración Marcos busca reducir la incidencia de la pobreza al 8-9 por ciento para 2028, después de que los datos gubernamentales mostraran una caída al 9,7 por ciento en 2025. (El Heraldo de Saltillo)

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