Anuncia UA de C cierre de calles en Saltillo por desfile universitario este jueves 10 de septiembre

La Universidad Autónoma de Coahuila, informa que el jueves 10 de septiembre de 2026 habrá cierre de circulación en algunas calles de la ciudad de Saltillo, debido al Desfile Universitario de Bienvenida a los nuevos integrantes de la UA de C Unidad Sureste.

El recorrido iniciará a las 17:00 horas desde el Campo de Beisbol “Ramon Mendoza” en la Unidad Camporredondo, siguiendo por el Bulevar David Berlanga hacia el poniente, luego por el Bulevar Nazario Ortiz Garza al norte y tomar el Bulevar Jesús Valdez Sánchez.

Para después recorrer hasta la calle de Abasolo y Salvador González Lobo en la colonia República Oriente, hasta la calle de Hidalgo hacia el norte para tomar la calle José Cárdenas Valdez, por donde el contingente entrará al campus central al Campo de Futbol Americano “Juan Lobato”.

En el lugar se desarrollará la Ceremonia de Bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso, que será encabezada por el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, quien estará acompañado por autoridades universitarias, así como por directivos de escuelas y facultades, posteriormente habrá actividades de convivencia.

La UA de C recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas a las vías ya mencionadas durante el horario antes señalado, para evitar congestionamientos. (El Heraldo de Saltillo)