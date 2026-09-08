Regresa Messi a la nominación del Balón de Oro

Miami, Estados Unidos.-Tras dos años de ausencia, el delantero argentino Lionel Messi fue nominado por vez 17 al Balón de Oro tras brillar en el Mundial.
Esto marca el regreso del argentino a la pelea por el premio, del cual había sido excluído en los últimos dos años.
Messi ha sido nominado en 17 ocasiones, ganando un récord de ocho veces: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Su cantidad de veces siendo elegido para competir por el galardon son la segunda mejor marca detrás de los 18 de Cristiano Ronaldo, quien no fue integrado en la lista de este año.
El atacante argentino de 39 años fue una de las figuras de la pasada Copa del Mundo al anotar 8 goles y 4 asistencias, siendo vital para que la Albiceleste llegara por segunda vez consecutiva a la Final de la justa de la FIFA.
En la Final perdieron 1-0 con España.
Con esos goles, llegó de manera histórica a 21 en el torneo, del cual fue el máximo goleador por un par de semanas hasta que Kylian Mbappé lo superó por 1 en el juego por el Tercer Lugar, el cual perdió Francia con Inglaterra.
A nivel clubes, en la temporada con el Inter Miami superó las 30 contribuciones de gol, con 18 anotaciones y 12 asistencias, además de llevar al equipo a estar segundo en la Conferencia del Este.
Lo negativo fue que el Inter Miami quedó fuera en Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
La ceremonia número 70 del premio se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres. (AGENCIA REFORMA)
Balón de Oro Masculino – Mejor jugador
Jude Bellingham (Real Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (PSG)
Luis Díaz (Bayern Múnich)
Bruno Fernandes (Manchester United)
Erling Haaland (Manchester City)
Gabriel (Arsenal)
Harry Kane (Bayern Múnich)
Achraf Hakimi (PSG)
Lamine Yamal (Barcelona)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
Marquinhos (PSG)
Sadio Mané (Al Nassr)
Lautaro Martínez (Inter)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (PSG)
Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Múnich)
Joao Neves (PSG)
Willian Pacho (PSG)
Julián Quiñones (Al Qadsiah)
Declan Rice (Arsenal)
Rodri (Manchester City/Barcelona)
Fabián Ruiz (PSG)
Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
William Saliba (Arsenal)
Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
Vinicus Jr (Real Madrid)
Vitinha (PSG)