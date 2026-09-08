Detectan narcolaboratorios en 24 estados de México

Ciudad de México.- El Ejército y la Marina han localizado e inhabilitado laboratorios clandestinos y áreas para la elaboración de metanfetamina en 24 estados durante la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en esos operativos fueron asegurados más de 3 millones de litros y 900 toneladas de sustancias químicas utilizadas para producir drogas sintéticas.

“Un componente prioritario es el combate a la producción de la metanfetamina. En casi dos años, el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina han inhabilitado 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 24 estados de la República”, informó durante la mañanera.

En un video difundido posteriormente por la SSPC, el balance fue actualizado a 2 mil 771 laboratorios clandestinos desmantelados desde octubre de 2024.

García Harfuch detalló que en tierra han sido aseguradas 534 toneladas de droga, principalmente en operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de más de 2 toneladas de fentanilo y 9.5 millones de pastillas de esa sustancia.

En el mar, agregó, las operaciones de vigilancia de la Marina han permitido decomisar 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la Administración.

Entre esas acciones destacó un aseguramiento de más de 8 toneladas de droga frente a las costas de Michoacán, que calificó como el mayor decomiso marítimo en la historia de la Marina mexicana.

Como parte de las operaciones de las últimas tres semanas, en Culiacán, Sinaloa, la Marina y la Fiscalía General de la República inhabilitaron un complejo clandestino de 5 mil 700 metros cuadrados, identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado en la actual Administración.

En el lugar fueron aseguradas más de 16 toneladas de metanfetamina y 10 toneladas de sustancias químicas.

En Guerrero, fuerzas federales localizaron otros tres laboratorios clandestinos y decomisaron más de 7 toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores y otros equipos para la producción de droga.

En Mexicali, Baja California, agentes federales aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a unos 4 millones de comprimidos.

Desde octubre de 2024, el Gabinete de Seguridad también ha detenido a más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto.

Son largas 61% de armas aseguradas

El Gobierno federal ha decomisado 34 mil 353 armas de fuego desde el inicio de la Administración, de las cuales 61 por ciento son armas largas, informó Harfuch.

Además, 80 por ciento del armamento asegurado proviene de Estados Unidos y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California.

“En este periodo también se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego. El 80 por ciento proviene de Estados Unidos y lo relevante es que el 61 por ciento de estas armas aseguradas son armas largas y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California”, indicó.

Entre los operativos mencionó el realizado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde tres personas fueron detenidas cuando transportaban 195 armas largas y 15 cortas, además de 93 cargadores.

García Harfuch aseguró que la incautación de las 210 armas es la mayor de ese tipo realizada durante la actual Administración. (AGENCIA REFORMA)