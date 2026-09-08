Fortalece Ramos Arizpe coordinación para preservar la seguridad

En toma de protesta del nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, Municipio refrenda colaboración operativa, tecnológica y de inteligencia

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrendó la disposición del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe para mantener una coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y aportar sus capacidades operativas, tecnológicas y de inteligencia a las acciones conjuntas para preservar las condiciones de seguridad en la Región Sureste y en Coahuila.

Durante la toma de protesta del general de Brigada E.M. Jorge González Gálvez como comandante de la Sexta Zona Militar, realizada en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, el alcalde acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto con sus homólogos de Saltillo, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

Gutiérrez Merino señaló que con el Ejército Mexicano, Ramos Arizpe mantiene una participación activa dentro del esquema de coordinación estatal de Seguridad Pública, con sus unidades operativas, infraestructura tecnológica y las capacidades de inteligencia y videovigilancia del C2.

“Refrendamos al general Jorge González Gálvez toda la disposición institucional de Ramos Arizpe para continuar trabajando de manera coordinada. Ponemos a disposición nuestras capacidades operativas y tecnológicas, así como la información que genera nuestro C2, porque la seguridad de nuestra región requiere comunicación y colaboración permanente entre todas las instituciones”, expresó.

Esta colaboración forma parte de la estrategia de seguridad delineada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basada en la coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las distintas corporaciones responsables de la seguridad y procuración de justicia.

Dentro de este esquema, el INEGI señala que Ramos Arizpe y Saltillo se mantienen como referentes nacionales por sus condiciones de seguridad, respaldadas por el trabajo conjunto, la inversión en infraestructura, tecnología, equipamiento y la presencia coordinada de las instituciones.

El alcalde destacó que la dinámica metropolitana, industrial y económica de la Región Sureste exige mantener mecanismos de colaboración que permitan compartir información y fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones. (ACONTECER)