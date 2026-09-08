Miguel Riquelme toma protesta a integrantes de la Junta Catastral

El edil planteó la necesidad de avanzar hacia un Catastro moderno, transparente, eficiente, y apoyado en las herramientas tecnológicas que permitan mejorar los servicios y simplificar los trámites para la ciudadanía.

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís tomó protesta este martes a los integrantes de la Junta Catastral de Torreón, a quienes convocó a desempeñar su responsabilidad con estricto apego a la ley. El papel de este órgano es fundamental, dijo, para la construcción de acuerdos en beneficio del municipio.

El alcalde enfatizó en que una ciudad que avanza, como Torreón, requiere instituciones sólidas, reglas claras y mecanismos que generen certeza tanto para las familias como para quienes invierten, generan empleo y contribuyen al desarrollo de la comunidad.

“Torreón vive una etapa de estabilidad, de crecimiento y de confianza, por ello la instalación de esta Junta Catastral implica coordinación, planeación, orden y voluntad, porque el desarrollo de la ciudad debe estar acompañado de responsabilidad y de una adecuada planeación urbana”, reiteró.

Asimismo, Riquelme Solís señaló que la Junta es fundamental para fortalecer la coordinación entre el Municipio, el Instituto Registral y Catastral del Estado y los organismos especializados en propiedad, valuación y desarrollo territorial, para analizar, actualizar y proponer acciones que contribuyan al crecimiento ordenado de Torreón.

El edil pidió también a la Junta, que se atiendan las propuestas que incentiven la inversión, que impulsen el desarrollo habitacional, comercial y de servicios, y que contribuyan al fortalecer los sectores estratégicos. “Porque cuando existe orden, hay confianza, llegan las inversiones, se generan empleos y se mejora la calidad de vida de las familias”.

La Junta Catastral Municipal quedó integrada por Javier Lechuga Jiménez Labora, tesorero municipal; Angelina Lydia García Ruenes, secretaria; Camilo Martín Mexsen Flores, vocal representante del Instituto Registral y Catastral de Coahuila; Evelyn Berenice Hernández Tovar, vocal representante del Municipio; Hilda Dueñez Rodríguez, vocal representante de la Cámara de la Propiedad Urbana de Torreón; Dante Javier López Espinoza, vocal representante del Colegio de Valuadores Profesionales de la Comarca Lagunera; Marcelo Valdés Quintanilla, vocal representante de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón; y vocales suplentes. (El Heraldo de Saltillo)