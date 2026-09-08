Fortalece atención psicológica a policías de Saltillo para mejorar servicio a ciudadanía

El Sistema de Intervención Temprana ofrece atención confidencial a policías, cadetes y sus familias, con énfasis en mejorar su calidad de vida y salud mental

Los elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo cuentan con atención psicológica mediante el Sistema de Intervención Temprana, programa que busca fortalecer su salud mental y brindarles herramientas para afrontar las situaciones propias de su labor.

La Directora de la Academia de Formación, Capacitación y Profesionalización de la citada corporación, Diana Olivia Estrada Hernández explicó que el programa cuenta con psicólogos y psicoterapeutas especializados para atender cuestiones emocionales, familiares y del entorno social de los elementos, al considerar que estos factores también influyen en su desempeño.

Las especialistas brindan atención periódica a policías, cadetes y sus familias, aunque la mayor parte de las consultas corresponden a personal en activo. Destacó que uno de los principales objetivos es garantizar la confidencialidad de las consultas, para que los elementos tengan la confianza de solicitar apoyo sin temor a sanciones o a que la información llegue a su expediente laboral.

“Tenemos psicólogos a disposición de nuestros elementos que permiten trabajar con todas las cuestiones emocionales, la problemática familiar, porque no impacta solamente las cuestiones familiares sino su entorno social; las psicólogas están atendiendo de forma periódica a los elementos, a sus familia, que esto permita que tengan mejor calidad de vida”, expresó.

La atención psicológica busca que los policías tengan mejores condiciones personales y emocionales para desempeñar sus funciones y responder de manera adecuada ante los reportes y situaciones que enfrentan diariamente con la ciudadanía.

“Nuestros procesos psicológicos son confidenciales, no tiene ninguna cuestión de sanción aquello que ellos vienen a trabajar con la psicóloga, los problemas familiares, la dinámica familiar es un detonante mayormente por el que vienen, contrario a lo de en otras instituciones; he platicado con homólogos que sí es la problemática de las cuestiones laborales, aquí la mayor parte de las personas que vienen es por su dinámica familiar. Un elemento que tiene una estabilidad emocional, es un elemento que puede dar un mejor servicio”, puntualizó. (OMAR SOTO)