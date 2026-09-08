Cumple Ramos Arizpe acuerdos de seguridad; mantendrán operativos y cateos

Los compromisos establecidos en las mesas de seguridad para preservar la tranquilidad en Ramos Arizpe se están llevando a la práctica mediante operativos, labores preventivas y acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil señaló que existe seguimiento a los acuerdos alcanzados con la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Federico Fernández Montañez, en los que participan además la Policía Preventiva Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, corporaciones que mantienen comunicación para atender las necesidades del municipio en esta materia.

“Se están haciendo y se van a seguir realizando estas acciones. Lo que buscamos, sobre todo, es mantener el control y trabajar desde la prevención para seguir fortaleciendo la seguridad en Ramos Arizpe. La tranquilidad y la paz social son prioridad para seguir siendo competitivos en muchas otras áreas”, expresó Gutiérrez Merino.

Entre las medidas acordadas se encuentran los cateos anunciados recientemente por el fiscal general, quien informó sobre siete intervenciones programadas en diferentes sectores de Ramos Arizpe. Estas diligencias forman parte del trabajo de inteligencia e investigación para actuar en puntos previamente identificados por las autoridades.

El alcalde resaltó que este tipo de operativos demuestran que los compromisos asumidos durante las reuniones de coordinación no quedan únicamente en acuerdos, sino que tienen continuidad mediante la presencia y actuación de las corporaciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

“Hay coordinación con la Fiscalía y con las distintas corporaciones. Los acuerdos se están cumpliendo y vamos a continuar trabajando de esta manera, con acciones que permitan prevenir y responder cuando sea necesario”, manifestó.

El edil recordó que el reforzamiento de las acciones en Ramos Arizpe tiene un carácter preventivo y no responde a una situación extraordinaria de inseguridad, sino al propósito de conservar las condiciones de tranquilidad y mejorar los indicadores existentes.

“La coordinación permanente es fundamental para anticiparse a posibles situaciones de riesgo y mantener el orden en colonias, sectores industriales y comunidades del municipio. Por eso con cada corporación estatal y federal siempre contarán con un aliado como Ramos Arizpe para mantener a nuestra ciudad, tranquila y cuidada”, concluyó. (EDUARDO SERNA).