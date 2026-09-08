Invitan a disfrutar «México, Voz y Alma» en el Teatro del IMSS en Saltillo

La Academia Vivace presentará un concierto con acceso gratuito que estará dedicado a los boleros y a la música mexicana de concierto, bajo la dirección de Pamela Pereyra

Con un repertorio dedicado a los boleros y a la música mexicana de concierto, la Academia Vivace invita al público a disfrutar del espectáculo con acceso gratuito «México, Voz y Alma», una propuesta que busca rendir homenaje a la riqueza musical del país.

El concierto se llevará a cabo en el Teatro del IMSS en Saltillo, mismo que se ubica en el cruce de la calle Manuel Doblado, entre Pablo de Mejía y Luis Gutiérrez, Zona Centro, con una función programada para el 20 de septiembre de este 2026 a las 6 de la tarde, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

La presentación estará bajo la dirección de Pamela Pereyra y contará con la participación de los sopranos Suria Herrera y Fernanda Loaiza; los tenores Gonzalo Cadena, Moisés Vázquez, Jorge Torres, Maximiliano Guajardo y Víctor Cruz, así como los barítonos Alan Anaya y Humberto Ávila.

El acompañamiento musical estará a cargo del pianista Marco Guzmán, quien formará parte de esta producción concebida para destacar distintas expresiones de la música mexicana y brindar al público una experiencia de concierto.

«México, Voz y Alma» propone un recorrido por piezas representativas del género del bolero y otras composiciones de concierto, con la participación de voces de distintos registros que darán vida al repertorio preparado para esta ocasión.

«Te invitamos a vivir una noche muy especial con este recorrido por la música mexicana de concierto y el bolero, interpretado por las voces de nuestros alumnos; acompáñanos en el Teatro del IMSS de Saltillo y celebremos juntos la música, tradición y alma de México», destacó Humberto Ávila, parte del equipo organizador del evento junto a Fernanda Loaiza. (OMAR SOTO)