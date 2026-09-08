Prevén llegada de hasta 4 mil personas por festejos de San Nicolás en Ramos Arizpe

La celebración en honor a San Nicolás de Tolentino podría congregar entre 2 mil y 4 mil visitantes este jueves 10 de septiembre en la zona centro de Ramos Arizpe, donde autoridades municipales preparan un operativo especial ante la instalación de comerciantes y la llegada de familias durante las actividades religiosas y populares.

Francisco Vázquez Ramos, director de Servicios Concesionados del Ayuntamiento, informó que alrededor de 200 vendedores, integrados en siete organizaciones, ocuparán distintos espacios en las inmediaciones de la parroquia. La distribución se realizará en varias calles con el propósito de facilitar el desplazamiento de peatones y evitar una concentración excesiva de puestos.

“Estamos hablando de una buena cantidad de comerciantes que regularmente se instalan en la fiesta patronal más importante de nuestra ciudad y con las organizaciones que estarán participando también. La idea es acomodarlos de manera ordenada para que la gente pueda caminar y disfrutar de la fiesta sin complicaciones”, señaló el funcionario.

Los preparativos en la vía pública comenzarán después de las 18:00 horas del miércoles 9 de septiembre, por lo que habrá restricciones en tramos de las calles Gustavo Espinoza Mireles, Benito Juárez, Ocampo y Morelos. En contraste, la calle Allende continuará disponible para la circulación debido a la ubicación de planteles educativos y jardines de niños en ese sector.

“No vamos a permitir cohetes, palomas ni ningún producto que contenga pólvora; tampoco armas punzocortantes, espumas, aerosoles o apuntadores láser. Son medidas que se toman principalmente por seguridad de quienes acuden”, expresó.

Finalmente, el director explicó que las condiciones del tiempo serán determinantes para alcanzar la cifra estimada de visitantes.

“Esperamos cerca de las 4 mil personas; obviamente mucho dependerá del clima. Tradicionalmente hay movimiento durante todo el día, pero por la noche aumenta bastante la asistencia por las actividades religiosas y la pirotecnia”, concluyó. (EDUARDO SERNA).