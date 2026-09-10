Arranca proceso electoral 2026-2027; piden respetar la ley

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por iniciado el proceso electoral 2026-2027, con el que se renovará la integración de la Cámara de Diputados.

De forma concurrente, el 6 de junio del 2027 habrá también elecciones locales en las 32 entidades para elegir diversos cargos de elección popular y en 17 de ellas se elegirá gobernador.

En la explanada de la sede central del INE, la presidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, le dio la bienvenida a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodriguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, algo que no había sucedido en los recientes procesos electorales.

Con la presencia de los consejeros electorales, dirigentes y representantes de los partidos políticos, Taddei resaltó las capacidades del INE para organizar las elecciones y llamó a respetar la ley.

“Competir democráticamente supone defender con firmeza las propias ideas, pero supone también reconocer algo igualmente importante, que será la ciudadanía quien decida entre ellos.

“Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie, existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, expresó.

Por eso, remarcó, todas las fuerzas políticas deben poder competir, todas deben poder defender sus propuestas y todas deben saber desde el inicio que la decisión final se dará las urnas.

“Los partidos políticos y las candidaturas tienen también un papel esencial. La competencia democrática exige respeto a las reglas, responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y prerrogativas, y disposición para encausar las diferencias por las vías institucionales”, destacó.

Taddei sostuvo que el INE no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos ni para los actores políticos.

“Todo nuestro trabajo tiene un destinatario, y es la ciudadanía. Cada elección renueva una idea esencial de nuestra República, que el poder está sujeto al tiempo, a las reglas y, finalmente, al juicio de la ciudadanía, que nadie tiene asegurado de antemano el resultado, que ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones, y que, llegado el momento, la decisión corresponda a las y los mexicanos”, remarcó.

La presidenta del INE expresó que el proceso electoral que hoy inicia debe convocar a todas y todos a estar a la altura de su responsabilidad.

“Las elecciones las organizan las autoridades electorales, pero su fortaleza depende del compromiso de todas y todos con las reglas que hemos establecido para decidir democráticamente”, dijo al dirigirse a autoridades electorales, poderes públicos, instituciones de procuración y administración de justicia, partidos políticos, candidaturas y ciudadanía

Guadalupe Taddei agregó que durante los próximos meses habrá debate, contrastes de ideas, competencia y diferencias, pero, advirtió, por encima de las diferencias debe quedar una certeza de que el 6 de junio, la decisión estará en manos de la ciudadanía.

“Millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas, y serán sus votos los que definan quiénes habrán de representarles y el rumbo político que habrá de seguir nuestro país, ese es el valor de lo que hoy nos convocó», aseveró.

El INE está listo, aseguró la consejera presidenta, para organizar el proceso electoral.

“Desde este primer momento quiero afirmarlo con absoluta claridad, el Instituto Nacional Electoral está listo para enfrentarlo. No partimos de cero”, manifestó.

“Detrás de cada elección existe una experiencia institucional acumulada durante décadas. Contamos con procedimientos probados, áreas técnicas especializadas, órganos desconcentrados en todo el territorio nacional, y con personas que han hecho de la organización electoral una tarea profesional”.

Cuestionado el INE por dejar pasar posibles actos anticipados de campaña, por la promoción de aspirantes a diversas candidaturas, Taddei aseguró que el Instituto cumplirá con su deber. (AGENCIA REFORMA)