Francia retira su apoyo a Gianni Infantino para la reelección en la FIFA

Francia, una de las federaciones más importantes de la FIFA, anunció que no respaldará a Infantino en su reelección el próximo marzo del 2027.

París, Francia.- Este jueves 10 de septiembre, Francia retiró su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que su comité ejecutivo votó de manera unánime en contra de respaldar un nuevo mandato del dirigente, de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2027.

La FFF había respaldado a Infantino el 29 de junio, cuando era el único candidato a su propia sucesión. Ese respaldo se retiró tras el intento del directivo de comercializar de forma privada el Mundial, a través de un plan para vender participaciones del torneo a fondos de capital privado por cuatro mil 200 millones de dólares.

La federación calificó el proyecto como una “contradicción total” con los principios de buena gobernanza y los valores del fútbol.

El proyecto, conocido como FIFA Forward Enterprise, buscaba crear una empresa comercial que incluyera los derechos de la Copa del Mundo y abriera su capital a inversionistas externos. Este se dio a conocer a finales de julio; no obstante, la propia FIFA lo retiró el 1 de agosto, apenas unos días después de hacerse público. Si bien el plan fue cancelado, el desgaste de imagen para Infantino ya estaba hecho, según explicó la FFF en su comunicado.

Francia se sumó a los ya 14 países que han retirado su apoyo al presidente del máximo organismo del fútbol.

Federaciones que han retirado su apoyo a Infantino:

Inglaterra,

Italia

Irlanda

Nueva Zelanda

Alemania

Dinamarca

Albania

Croacia

Finlandia

Grecia

Romania

Serbia

Países Bajos

Gales

La UEFA, de la que Francia forma parte, ha encabezado los llamados para que el dirigente deje el cargo, al señalar que perdió la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos organizados por la FIFA, incluido el propio Mundial. La AFC y la CONCACAF también han evaluado la posibilidad de destituirlo.

Las elecciones presidenciales de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

Pese a que el plan de privatización ya fue descartado, la FFF insistió en que “la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta”. Por ello, exigió una reforma de gran alcance en la forma en que se dirige el organismo y anunció que iniciará consultas con figuras destacadas del ámbito futbolístico, tanto francesas como internacionales.

La FIFA informó que Infantino mantiene su intención de buscar un último mandato al frente del organismo, que se extendería hasta 2031. Su candidatura, sin embargo, enfrenta ahora un frente cada vez más amplio de federaciones europeas que le han retirado su respaldo, en medio de la presión que ejercen tanto la UEFA como otras confederaciones para que reconsidere su continuidad. (El Heraldo de Saltillo)

https://x.com/France24_fr/status/2098041676669337850?s=20