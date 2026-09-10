Tren arrolla a hombre en zona industrial de Ramos Arizpe; queda gravemente herido

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad resultó gravemente lesionado luego de ser arrollado por el tren de la empresa Kansas City Southern de México, a la altura del Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, lo que provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación municipal, al arribar los cuerpos de emergencia localizaron al hombre debajo de los carros del tren y todavía con signos vitales, aunque su condición de salud era considerada crítica.

Debido a la posición en la que se encontraba el lesionado, personal técnico del ferrocarril tuvo que realizar diversas maniobras para mover los carros y permitir que los rescatistas pudieran acceder hasta el paciente e iniciar su atención.

Durante la valoración, los paramédicos determinaron que el hombre se encontraba inestable y presentaba respiraciones agónicas, por lo que fue necesario actuar de manera inmediata para estabilizarlo y comenzar su traslado a un hospital.

Protección Civil informó que el paciente presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, además de la amputación traumática de los dedos del pie derecho como consecuencia de las lesiones sufridas.

Ante la gravedad de su estado, el hombre fue trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero, al tratarse de la unidad hospitalaria más cercana al sitio del incidente, donde quedó bajo atención médica especializada. (EDUARDO SERNA)