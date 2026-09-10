LLUEVE DINERO EN SABINAS

En Sabinas, BOGAR MONTEMAYOR lo anunció con bombo y platillo. La Comisión Federal de Electricidad les va a pagar esta semana a los productores de carbón algo así como 240 millones de pesos que les debía por la entrega del mineral a las plantas termoeléctricas ubicadas en Nava. Y eso es apenas una pequeña parte del monto total que representan las compras que la CFE les va a hacer este año.

Hasta hace unos años, todo ese dinero se quedaba en los bosillos de “TONY” FLORES, quien seguramente le repartía su tajada al policía acapulqueño que se siente tigre y al “dinosaurio” MANUEL BARTLETT y sus secuaces, a cambio de que todos los pedidos de carbón pasaran por sus manos.

Pero a partir de este sexenio las cosas cambiaron. MANOLO JIMÉNEZ llegó a un acuerdo con CLAUDIA SHEINBAUM para que la CFE les comprara el carbón directamente a los productores, sin necesidad de pasar por los “coyotes” e intermediarios. El resultado es que ahora cada quien recibe lo que le corresponde, mientras que los de “la floriza” y el dirigente del PT al que la propia presidenta tachó de traidor siguen lamiéndose sus heridas, porque ya no pueden cambiar su Lamborghini cada año. Por eso atacan tanto odio y con tanta saña al gobernador.

RÉCORD EN LA UA DE C

Muy contento anda el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, OCTAVIO PIMENTEL, porque durante su gestión se ha logrado que 140 investigadores de la Máxima Casa de Estudios ingresen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, lo cual constituye una cifra récord en la historia de la universidad.

Nada más durante este año, de acuerdo con cifras que dio a conocer LUIS GUTIÉRREZ FLORES, director de Investigación y Posgrado de la UA de C, 220 investigadores participaron en la convoctatoria del SNII, de los cuales 145 fueron aprobados. De estos, 52 refrendaron su permmanencia en el sistema, 42 avanzaron de nivel y 55 fueron de nuevo ingreso. Suena fácil, pero detrás de este logro hay mucho trabajo y muchas dificultades y retos que vencer. Para la UAdeC, estos resultados representan un gran avance que la ubican cómo una de las instituciones educativas con más alto nivel en todo el país.

SE OCUPA UN FOBAPROA

Tiene razón MANOLO JIMÉNEZ; para poder resolver el laberinto en el que se encuentra metido Altos Hornos de México, es necesario un apoyo extraordinario por parte del Gobienro Federal. De otra forma, será difícil encontrar al inversionista que esté dispuesto a pagar el monto que se está solicitando. Y es que de entrada gran parte de los pasivos que arrastra AHMSA son con el SAT, el IMSS, la CFE y PEMEX. En todos esos casos, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM puede intervenir para conseguir que se condonen los adeudos. Altos Hornos requiere un esquema similar al FOBAPROA de Ernesto Zedillo, un rescate por parte de la federación para poder recuperar los miles de empleos que por culpa de una venganza de LÓPEZ OBRADOR se perdieron. Faltan 15 días para la subasta; todavía estamos a tiempo para que ese rescate se haga realidad.

PAQUETE ECONÓMICO

¿Y vieron cómo viene el paquete económico del próximo año? De entrada, pronostican un pobre crecimiento de la economía (entre 1.5 y 2.5 por ciento) que se vuelve negativo al compararlo con la inflación esperada de un 3 por ciento. Ingresos por 9 billones contra unos gastos de 10.5 billones, lo cual generará un déficit presupuestario del 3.4 por ciento del PIB; y esto a su vez generará mayor endeudamiento, de alrededor de un 4.6 por ciento más que lo que se estima cerrará en 2026. Las previsiones indican que la deuda terminará en 2027 en 21.66 billones, más del doble de la que recibió LÓPEZ OBRADOR en 2018, cuando asumió la presidencia. Esto equivale al 55 por ciento del PIB. Al paso que vamos, no tardará mucho en colapsar la economía. ¡Bendita 4t¡ Para poder financiar los programas electoreros, se seguirá endeundando hasta que la liga se reviente. ¿De esta mega deuda no irá a decir nada el senador LUÍS FERNANDO SALAZAR?

PALOS DE CIEGO

Este jueves el Tribunal Electoral de Coahuila va a tener una sesión maratónica, para resolver siete expedientes relativos a la elección de diputados locales celebrada hace unas semanas. MORENA, el PAN, el PT y el Verde impugnaron la validez del resultado de esa elección en los distritos 03, con cabecera en Sabinas; 04, con cabecera en San Pedro; 05, con cabecera en Monclova; 07, con cabecera en Matamoros; 08 y 09, con cabecera en Torreón; y 12, con cabecera en Ramos Arizpe. Puros palos de ciego. El resultado fue tan contundente, que no hay manera de que se revierta el resultado.

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