A RASTREAR LA OBRA

Siguiendo con el tema de la misteriosa obra anunciada el pasado domingo por CLAUDIA SHEINBAUM, el alcalde de Saltillo JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ reconoció que tampoco él sabe con certeza a qué proyecto se refería la presidenta, pero qué VÍCTOR DE LA ROSA ya está trabajando para averiguarlo, y que él por su parte estaría tratando de investigar con un conocido que tiene en Banobras, en vista de que fue el director de esa institución el que primero dio a conocer, en marzo de este año, la construcción de esa conexión de 6 kilómetros entre Saltillo y Ramos Arizpe anunciada por Sheinbaum. Después de todo, una obra de 1 mil 100 millones de pesos no se anuncia todos los días, así es que hay que averiguar exáctamente de qué se trata, para luego asegurarse de que se lleve a cabo.

Por lo pronto, los indicios apuntan a que se trataría de una ampliación del libramiento Norponiente, desde su entronque con la carretera a Torreón hasta el punto en donde entronca con la antigua carretera a Monclova. Ese tramo tiene aproximadamente los seis kilómetros a los que hizo referencia la presidenta. Esperemos que pronto se devele el misterio.

SE QUEDAN SIN CANDIDATOS

Más allá de la casi extinción del partido y la remoción de su dirigencia estatal para convertirse en delegación tras los desastrozos resultados que obtuvieron en la pasada elcción de diputados locales en Coahuila, lo que trae ahora más preocupados a los pocos panistas que quedan, es la falta de perfiles para postularlos cómo sus candidatos para la elección de alcaldes que ya está a la vuelta de la esquina.

En Monclova tenían cómo prospecto a TEO KALIONCHIZ, pero ahora éste milita en el PRI. Más vale que digan “aquí corrió” que “aquí quedó”. Tenían también en la mira al exalcalde ALFREDO PAREDES, quien ya les dijo que si saben contar, no cuenten con él. Y ni modo de postular a MARIO DÁVILA, porque eso equivaldría a una escandalosa derrota.

NI EN SALTILLO NI EN TORREÓN

Peor les pinta el panorama en Saltillo, dónde los del PAN de plano no tienen a quien nominar. De sus “gallos” más pesados, ESTHER QUINTANA ya no tiene edad para andar en esos trotes; CARLOS ORTA anda feliz dirigiendo a los rotarios y como activista en temas de protección animal, y OSCAR MOHAMAR hace mucho que se cambió de partido y ahora se dedica, con mucho éxito por cierto, a sus negocios. El último panista que ganó la alcaldía fue ISIDRO LÓPEZ, pero al ser suegro del alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, quien ya está apuntado para buscar la reelección, bajo ninguna circunstancia estaría pensando en contender de nuevo. La única opción que les queda es AMAL ESPER. A ver si la convencen de que se apunte en labor de sacrificio.

Y en Torreón, aunque los panistas mantienen figuras relevantes cómo MARCELO TORRES COFIÑO y MEMO ANAYA, falta ver cuál de los dos estaría dispuesto a enfrentar, con muy pocas posibilidades de éxito, al actual alcalde, MIGUEL RIQUELME. ¿Tal vez si se la ofrecen a JORGE ZERMEÑO?

CUMPLIÓ SU CHAMBA

De 322 casos de gusano barrenador que se han presentado en Coahuila, tan sólo quedan 28 activos y cada vez son menos los que se van presentando. El secretario de Desarrollo Rural, CHUMA MONTEMAYOR, ha cumplido con su trabajo. Ya nada más falta que las autoridades de Estados Unidos autoricen la reapertura de la frontera para que se reanuden las exportaciones, lo cual deberá ocurrir antes de que finalice este año.

MEDIDA ANTICONSTITUCIONAL

Tanto el gobernador MANOLO JIMÉNEZ cómo el alcalde de Saltillo, JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, han coincidido en que la medida de exigir un “Pasaporte Turístico” a todos los vehículos con placas de Coahuila y otros estados que circulen por Nuevo León, es una acción anticonstitucional que afectará el flujo comercial y la relación económica entre ambas entidades.

La afectación será para los miles de personas que todos los días viajan de Saltillo a Monterrey por asuntos de trabajo, estudios, o simplemente de paseo, además de los miles de camiones de carga que acuden a llevar o recoger mercancías. Ahora sí pareciera que de plano el gobernador neoleonés SAMUEL GARCÍA perdió por completo el sentido de la realidad. Implementar una medida cómo esa, además de que es ilegal, equivale a darse un tiro en el pie.

Lo que sigue ahora es que las cámaras empresariales, la COPARMEX de ALFREDO LÓPEZ; la CANIRAC de ISIDORO GARCÍA; la CANACINTRA de ARTURO REVELES; la CANACAR de AUGUSTO RAMOS MELO y la AIERA de DIEGO GÁNDARA formen un frente común para comenzar a tramitar amparos ante la arbitraria y absurda medida. ¿Quién se apunta primero?

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