CIRCO POLÍTICO

La carpa de Jurisprudencia

En la carpa política de la UAdeC ya se encendieron las luces y los reflectores apuntan hacia un solo escenario: la elección de la Facultad de Jurisprudencia. Este jueves 10 de septiembre, más de 800 alumnos tendrán en sus manos el boleto más importante de la función: elegir al próximo director para el periodo 2026-2029.

En la pista están Marisol Díaz Valencia, Sofía Elena Hernández y Óscar Nájera Davis. Las campañas concluyen este miércoles a las 18:00 horas y después vendrá el momento de la verdad: las urnas.

Pero en política, como en el circo, a veces el trapecista termina enredándose con su propia cuerda.

Marisol Díaz le apostó a pegarle al director saliente, cuando quizá debió concentrar sus reflectores en los alumnos. Desde la óptica de comunicación política, la estrategia resultó riesgosa: cuando una campaña gira demasiado alrededor del adversario, termina convirtiéndolo en protagonista.

Más delicado todavía fue que Óscar Nájera acabara ocupando el papel de víctima, después de que intentaron sacarlo de la contienda mediante viejas artimañas políticas. Como asesor político lo digo sin rodeos: jamás habría recomendado esa jugada.

Intentar bajar a un candidato antes de que comience la función puede provocar exactamente el efecto contrario: fortalecerlo. Cuando el electorado percibe que alguien quiere impedirle competir, aparece el sentimiento de “déjenlo jugar”.

Luego llegó el segundo acto: las fotografías.

Quienes conocemos la vida universitaria sabemos que las famosas “barriladas” no nacieron en esta elección. Durante mi paso por la UAdeC eran parte de la convivencia estudiantil; incluso me tocaron algunas dentro de las instalaciones. Después las prohibieron y la fiesta simplemente cambió de pista: ranchos, quintas o lugares apartados.

Una cosa es eso y otra utilizar fotografías para intentar denigrar políticamente a un candidato.

El propio rector Octavio Pimentel Martínez me comentó que lamentaba que se hubieran utilizado fotografías para atacar a Óscar Nájera y fue claro en algo más importante: trabajará con quien gane.

Porque los estudiantes parecen estar mandando otro mensaje: no quieren intervenciones externas.

La elección está principalmente en manos de los alumnos y ellos tendrán la última palabra.

Como dice el refrán: “el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla”. Y también vale aquello de “que tire la primera piedra quien esté libre de culpa”.

Óscar Nájera, además, tiene una característica que políticamente pesa: es un hombre preparado que no suele titubear cuando las cosas se complican. Tampoco parece necesitar permanentemente alguien detrás diciéndole qué hacer, qué decir o cómo reaccionar. Y eso puede convertirse en una ventaja.

¿Y Sofía? Sofía Elena Hernández también está en la pista. Hay quienes interpretan su candidatura como una opción que podría restarle votos principalmente a Marisol. Pero existe otra lectura: podría convertirse en la primera mujer en dirigir Jurisprudencia.

La pregunta es si realmente tiene fuerza para alcanzar la dirección o terminará jugando el papel de esa tercera candidatura que, sin ganar, termina definiendo al ganador. Y aquí aparece el verdadero fondo de esta elección.

Jurisprudencia puede convertirse en el preámbulo de la próxima batalla por la Rectoría de la UAdeC. Una contienda que muchos consideran cantada y donde, nos guste o no, siempre aparece la sombra del poder político estatal.

Sin embargo, esta elección puede demostrar algo distinto: una cosa es querer escribir el guion desde afuera y otra conseguir que los universitarios quieran representarlo.

Este jueves sabremos quién ganó la dirección, pero también quién supo leer mejor la pista.

Porque en el circo político hay trapecistas que caen por calcular mal la distancia, magos que intentan desaparecer al adversario y terminan desapareciendo ellos, y domadores que descubren demasiado tarde que los leones ya no obedecen el látigo.

La carpa está llena, los candidatos están en la pista y las urnas están listas. Ahora, que sean los alumnos quienes decidan quién merece llevarse los aplausos.

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