Proceso para subasta de activos de AHMSA debe priorizar derechos de trabajadores

Luego de darse a conocer que este 20 de septiembre arrancará el proceso que culminará con la subasta de los activos del complejo industrial conformado Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), el diputado local coahuilense del PAN, Alfredo Paredes López aseguró que los participantes en dicho proceso deben establecer como prioridad la atención a los derechos de los ex trabajadores de esa compañía.

Dijo que como todos los monclovenses, estará al pendiente del desarrollo de este procedimiento, cuyo objetivo principal reiteró, debe ser el de cumplir con las demandas de cientos de trabajadores que están en espera de su liquidación.

“Primero Dios esperamos que salga todo bien. Es un tema que está muy manoseado lamentablemente, me pareció muy extraño que la presidenta ahora en su visita no haya hecho un comentario en concreto, y esto nos pone a la expectativa y con la incertidumbre de qué vaya a pasar. Lo que les pedimos a todos es que tengan tantita paciencia y vamos a ver en que termina esta situación”.

“No hay de otra más que tener optimismo, porque también hay que recalcar que este es un tema totalmente ajeno al gobierno, es una situación de una empresa privada que está tratando de acomodarse y vamos a seguir siendo muy claros e insistentes de que si se llega a recuperar algo, sea para los trabajadores, esa tiene que ser la prioridad número uno”, declaró el diputado panista. (ÁNGEL AGUILAR)