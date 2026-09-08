Piden a municipios de Coahuila contemplar incremento a multas en casos de maltrato animal

La diputada local coahuilense del PRI, Guadalupe Oyervides Valdés, dijo que hay avances en el proyecto para la creación de una Fiscalía Especializada que permita atender con efectividad y de manera contundente los casos de maltrato animal en la entidad, e indicó que será en este mismo período ordinario cuando sea aprobado finalmente por el pleno ese instrumento jurídico.

En ese sentido, la legisladora hizo un llamado a los 38 municipios de la entidad para que dentro de sus Leyes de Ingresos contemplen el incremento de las multas por casos de maltrato animal que pudieran registrarse en esas localidades, para que en sintonía con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de esta fiscalía especializada comiencen a aplicarse de manera efectiva dichas sanciones tan pronto inicie operaciones esta última

Mencionó que actualmente se están analizando cuáles son los ordenamientos que se tienen que actualizar para la conformación de esta fiscalía especializada en lo referente a la atención y la persecución de los delitos correspondientes en esa materia, además de buscarse también la aplicación de penas más severas que alcancen la sanción corporal, es decir penas de prisión y que multas sean también mayores para que sea un parte aguas en materia de protección a los seres sintientes.

“Nosotros aquí en el Congreso del Estado ya teníamos unas iniciativas populares que fueron presentadas por colectivos que tienen que ver precisamente con el maltrato animal, los que hicieron un análisis de las reformas que se tendrían que hacer al Código Penal y lo presentaron como una iniciativa popular. Esa iniciativa está en la Comisión de Gobernación, la estamos trabajando para recopilar todas las ideas y sobre todo poder atender esta iniciativa que la verdad, a nuestro gusto técnico jurídico y personal es necesaria para este estado”, manifestó.

“Vamos a recordar que tenemos diferentes ordenamientos, en materia municipal los ayuntamientos tienen la facultad en su ley de ingresos de incrementar estas multas, yo creo que en lo particular, siendo siempre el municipio el primer contacto que hay antes de la investigación, antes de que intervenga la Fiscalía. En ese sentido la recomendación es que incrementen, que revisen cómo están las multas en los municipios de acuerdo a sus leyes de ingresos en ese apartado”, dijo la diputada Oyervides. (ÁNGEL AGUILAR)