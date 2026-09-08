Aprueban en Congreso convocatoria para designación de titulares de órganos internos de control de la FGE y tribunales de Coahuila

Durante la sesión del Congreso de Coahuila celebrada este martes, se aprobó por mayoría el acuerdo de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia sobre el proceso y la convocatoria pública para la designación de las personas titulares de los órganos internos de control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, así como del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General del Estado y también de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

En dicho acuerdo se establece que para la selección de las personas integrantes de los Órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización.

Lo anterior con el objetivo de atraer a las mejores candidaturas para ocupar los puestos a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Agrega que las personas titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos constitucionales autónomos, así como de las unidades especializadas que los conformen, serán nombradas en términos de sus respectivas leyes.

Igualmente se destaca que ante la necesidad de efectuar los nombramientos de las personas titulares de los órganos internos de control, el Congreso del Estado considera como mecanismo idóneo la proyección de una convocatoria pública, abierta y transparente, dirigida a universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, ciudadanía, y demás organismos interesados, a que presenten candidaturas para ocupar la titularidad de los órganos antes descritos.

También señala que el proceso desarrollado por el Congreso y que conlleve a efectuar los nombramientos de referencia, propiciará y garantizará la mejor elección posible de estos titulares bajo criterios de transparencia y de máxima publicidad.

A la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, le corresponderá la revisión de los requisitos, la celebración de las entrevistas correspondientes, así como la emisión del dictamen en el que se proponga al Pleno del Congreso del Estado, la designación de las personas titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos públicos autónomos antes mencionados.

Cabe mencionar que la convocatoria y los requisitos para las y los aspirantes a ocupar la titularidad de estos órganos estará disponible en los siguientes días en la página de Internet del Congreso de Coahuila, donde se podrá consultar a detalle los requerimientos y la documentación necesaria que deberán presentar estos ciudadanos para postularse a esos cargos. (ÁNGEL AGUILAR)