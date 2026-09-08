Detenido durante cateos relacionados con casa de masajes en Saltillo resultó tener orden de aprehensión en Chihuahua: Fiscal

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que una persona detenida durante los cateos realizados el pasado fin de semana al norte de Saltillo, mismos que están relacionados con la investigación de una casa de masajes, resultó ser un “objetivo prioritario” en el vecino estado de Chihuahua, donde cuenta con una orden de aprehensión vigente, según manifestó.

Mencionó que, aunque no es posible abundar en este tema, toda vez que se trata de una investigación en proceso, durante estas acciones fue posible recabar nueva evidencia acerca de este caso que dijo, podría conducir a un entramado mucho más complejo y que va más allá de la denuncia de violencia que dio origen a la realización de estos operativos.

En ese sentido, dijo que se continúa integrando la carpeta de investigación, y se está en la búsqueda de más elementos que permitan comprobar la participación de este entramado en otros ilícitos.

“Fíjense que es un tema muy interesante, hay una investigación en proceso pero les podemos decir que aunque las denuncias inicialmente llegan por un tema de violencia, las sorpresa que nos encontramos es que se trata de un entramado mucho más complejo que una denuncia por violencia, sin minimizar esta última”, expuso el fiscal.

“Se encontró nueva evidencia sobre un entramado distinto al tema de esta llamada de violencia y tenemos órdenes de aprehensión que estamos pendientes de cumplimentar, pero les voy a dar otro adelanto: una de las personas que está detenida por ese tema es una persona que es un objetivo prioritario en Chihuahua, tiene orden de aprehensión vigente allá”, agregó.

Destacó que de igual manera se cuenta con los testimonios de dos personas del sexo femenino que han aportado información útil para dar seguimiento a la investigación sobre estos hechos, e indicó que el detenido en mención enfrentará su proceso inicialmente aquí en Coahuila y posteriormente responder por las conductas delictivas cometidas en el estado de Chihuahua. (ÁNGEL AGUILAR)