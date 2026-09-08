Lleva Javier Díaz limpieza y desazolve de arroyos al sur de Saltillo

Se atienden tramos de los arroyos El Mimbre y El Morillo, con acciones preventivas para mejorar el flujo del agua y reducir riesgos

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas de “Aquí Andamos” intensificaron las acciones de limpieza, desazolve y deshierbe en dos importantes cauces naturales ubicados al sur de Saltillo.

En el arroyo El Mimbre, que divide a las colonias Australia y Nueva Jerusalén, a la altura de las calles Primera y Arabia Saudita, se realizaron trabajos de retiro de maleza, limpieza y desazolve para mantener despejado el cauce y favorecer el flujo del agua durante las lluvias.

Asimismo, cuadrillas municipales intervinieron un tramo del arroyo El Morillo, que corre paralelo a la calle Francisco Narro Oriente y la Calzada Antonio Narro, en las inmediaciones de la colonia Australia.

En este punto se realizó una limpieza integral y deshierbe, además de retirar vegetación y desechos acumulados en el entorno del cauce, con el propósito de reducir riesgos para la salud de la comunidad.

El Gobierno de Saltillo exhortó a la ciudadanía a reportar a las personas que sean sorprendidas arrojando basura en calles, avenidas, lotes baldíos, arroyos o cualquier espacio público, al teléfono 844-414-11-14, y así contribuir a tener una mejor ciudad para vivir. (El Heraldo de Saltillo)