Abre ISAN escuela de negocios en Ramos Arizpe; apuesta por formación de trabajadores de la industria

El Instituto Superior de Administración y Negocios (ISAN) abrió sus puertas en Ramos Arizpe con un nuevo espacio educativo enfocado principalmente en brindar alternativas de formación profesional a trabajadores de la industria y jóvenes que buscan combinar sus estudios con una actividad laboral. Con 18 años de presencia en la Región Laguna, donde cuenta con planteles en Torreón, Matamoros y Francisco I. Madero, la institución inicia ahora su expansión hacia la Región Sureste de Coahuila.

La apertura fue formalizada mediante un corte de listón y un recorrido por las instalaciones. En el presidio estuvieron Eduardo José Hochmann, director de Vinculación de la Secretaría de Educación de Coahuila, en representación del secretario Emanuel Garza Fishburn; María de los Ángeles Sánchez Martínez, directora operativa de Grupo ISAN; Salvador Barrera Sánchez, director de Grupo ISAN, y Jorge de Luna, rector del ISAN.

Emilio Ramírez Medina, coordinador operativo administrativo del ISAN, explicó que la institución eligió a Ramos Arizpe por su importante actividad industrial y por la necesidad de generar opciones educativas compatibles con los horarios de quienes ya se encuentran incorporados al mercado laboral.

“Aquí le estamos apostando a ese trabajador de la industria que quiere trabajar y seguirse preparando, o que está buscando la obtención de un grado académico para buscar un ascenso en su trabajo, un aumento de salario o simplemente crecer en su desarrollo personal y educativo”, señaló.

La oferta académica comenzará a desarrollarse por etapas e incluye preparatoria abierta, Ingeniería Industrial, Licenciaturas en Administración de Empresas y Derecho, además de programas de maestría. Mientras que el bachillerato funcionará bajo un esquema abierto, las licenciaturas y posgrados tendrán alternativas presenciales y en línea. Durante septiembre comenzarán las actividades correspondientes a licenciatura y maestría.

Ramírez Medina destacó que uno de los elementos distintivos de la institución es el denominado “Sello ISAN”, una formación complementaria integrada al programa académico que incorpora conocimientos relacionados con tecnologías de la información, inteligencia artificial y herramientas actuales del mercado laboral.

“Cuando te titulas, obtienes tu titulación y tu Sello ISAN, que viene siendo un complemento adicional; es una preparación que va a la par de tu acompañamiento escolar y que está incluida dentro del plan de estudios”, explicó.

Las instalaciones se localizan en una plaza comercial sobre el bulevar Plan de Guadalupe, entre las calles Eulalio Gutiérrez y Mariano Escobedo, en la Zona Centro de Ramos Arizpe. La atención se brinda de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y los sábados de 9:00 a 15:00 horas, donde los interesados pueden conocer la oferta educativa y las modalidades disponibles. (EDUARDO SERNA)