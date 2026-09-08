Para recuperar la paz en el país se necesita voluntad política: Gabriel Elizondo

El senador destacó que el Modelo Coahuila demuestra que con coordinación, estrategia y trabajo conjunto, es posible construir condiciones de seguridad favorables

Ciudad de México.- Para recuperar la paz y la tranquilidad en México se necesita voluntad política, coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y una estrategia de seguridad permanente, afirmó durante una entrevista el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien destacó que bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila ha demostrado que cuando la seguridad es una prioridad y existe coordinación, las condiciones de paz son posibles.

Señaló que esta estrategia ha permitido que Coahuila se mantenga como el estado más seguro del noreste y el segundo más seguro del país.

“Tenemos claro que de la seguridad se desprenden muchas cosas: inversión, empleo, desarrollo y, sobre todo, la tranquilidad de nuestras familias. Por eso en Coahuila se trabaja todos los días, con una gran coordinación y con una estrategia que va desde las colonias, barrios y ejidos hasta las instituciones encargadas de proteger nuestro estado”, señaló.

Elizondo Pérez recordó que Coahuila vivió hace más de una década momentos complejos en materia de seguridad, por lo que consideró fundamental valorar lo que hoy se ha construido.

“Hace unos días estuve con jóvenes de preparatoria que ni siquiera habían nacido cuando Coahuila ya comenzaba a recuperar su tranquilidad. Hoy ellos pueden crecer en un estado seguro gracias a muchos años de trabajo, decisiones firmes y coordinación”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la seguridad no se resuelve con discursos ni únicamente con programas sociales, sino atendiendo aquello que verdaderamente impacta la vida cotidiana de las familias.

Recordó que los programas sociales están reconocidos constitucionalmente y son un derecho, por lo que nadie puede condicionarlos o retirarlos por razones partidistas.

Además dentro de las 17 propuestas legislativas expuestas días pasados, el senador Gabriel Elizondo presentó desde tribuna, una iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los elementos de seguridad y garantizar la creación de un fondo federal destinado al fortalecimiento de las policías locales.

Finalmente, Gabriel Elizondo destacó que Coahuila debe seguir siendo un ejemplo nacional de que sí se puede recuperar y conservar la paz, fortaleciendo la coordinación entre gobierno, ciudadanía, sociedad civil y sectores productivos. (El Heraldo de Saltillo)