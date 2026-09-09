Amenaza senador coahuilense de Morena a periodista

Ciudad de México.- El senador de Morena Luis Fernando Salazar amenazó al periodista de NMás Enrique Acevedo con ir tras de él por la información que dio a conocer sobre la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien se habría acogido a una figura para aportar información a Estados Unidos.

«@JulietaRamirezP @nmas Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al Maximo @Enrique Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar», amenazó Salazar en su cuenta de X.

Horas después, el legislador coahuilense emitió otro mensaje para sostener que su «postura fue en defensa de la dignidad y contra el hostigamiento sistemático hacia la senadora Julieta Ramírez. Las acusaciones falsas no deben ser confundidas con el ejercicio periodístico».

Durante la sesión, la senadora panista Lilly Téllez subió a tribuna para censurar al morenista.

«Pertenece al grupo más peligroso de la bancada de los mafiosos. Exijo que la FGR le abra una investigación», reclamó.

Al término de la sesión, el presidente del Senado, Higinio Martínez, se deslindó de Salazar.

«Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero es una responsabilidad del senador, o de alguna otra senadora, expresarse conforme quieren», dijo.

Condena Máynez amenazas

Jorge Álvarez Máynez condenó las amenazas del senador de Morena contra Enrique Acevedo, y aseguró que «millones» van a defender las libertades.

«Senador: Si deciden ir tras de Enrique Acevedo o de cualquier periodista que los incomode, van a tener que venir por muchos de nosotros.

«Somos millones los que vamos a defender las libertades por las que lucharon nuestros padres», posteó el dirigente de MC en redes sociales. (AGENCIA REFORMA)