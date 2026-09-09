Marca UA de C cifra histórica de nuevos investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores

Entre el 2024 y 2027, alrededor de 140 investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila habrán ingresado al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, un crecimiento que la institución atribuye a una mayor capacitación, inclusión de nuevas áreas del conocimiento y al recambio generacional de su planta académica

La Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) alcanzará una cifra histórica en la incorporación de investigadores al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), pues entre el 2024 y 2027, período que comprende la administración del rector Octavio Pimentel Martínez, se proyecta el ingreso de alrededor de 140 nuevos investigadores a este sistema de reconocimiento académico.

Luis Gutiérrez Flores, director de Investigación y Posgrado de la UA de C, señaló que tan sólo en la convocatoria 2026 del SNII de la Secretaría de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación (Secihti) participaron 220 investigadores e investigadoras de la institución, de los cuales 145 fueron aprobados, lo que representa una tasa de éxito cercana al 70 por ciento.

Detalló que, de los 145 resultados favorables, 52 investigadores refrendaron su permanencia en el sistema, 42 avanzaron de nivel y 55 fueron de nuevo ingreso. Explicó que el SNII contempla las categorías de candidato, Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, siendo estas últimas las de mayor reconocimiento por la calidad y trayectoria de los trabajos científicos.

«Nos fue muy bien. Participaron 220 investigadores e investigadoras de nuestra Universidad, resultaron aprobados 145. Entonces tenemos una tasa de aprobación del 70 por ciento prácticamente; es decir, siete de cada 10 investigadores que participaron en la convocatoria del SNII quedaron aprobados», destacó.

Subrayó que desde el inicio de la administración de Pimentel Martínez se ha registrado un promedio de 46 nuevos ingresos al SNII por año, por lo que al concluir el período rectoral se prevé alcanzar aproximadamente 140 nuevos investigadores incorporados. «Nunca antes en la Universidad se había dado un número de esa magnitud», afirmó.

Detalló que la UA de C ha intensificado la capacitación de sus investigadores para participar en las convocatorias nacionales. Gutiérrez Flores señaló que cada año se ofrecen cursos y se brinda acompañamiento personalizado a quienes están en condiciones de postularse, con el objetivo de facilitar la integración y carga de sus evidencias de productividad académica en las plataformas correspondientes.

Revistas científicas

Gutiérrez Flores destacó además otros indicadores históricos registrados recientemente por la UA de C en materia de investigación y posgrado. Señaló que seis revistas científicas de la Universidad fueron incorporadas al Sistema Nacional de Publicaciones Científicas de la (Secihti) , luego de que siete fueran sometidas a evaluación, mientras que actualmente existen 24 programas de posgrado reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados, de un total de 27 que participaron en el proceso de evaluación.

«Yo creo que son indicadores de calidad de la institución que está haciendo todos los días un esfuerzo por llevar la frontera del conocimiento a los estudiantes, que al final de cuentas son los más beneficiados», afirmó. (OMAR SOTO)