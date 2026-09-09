Campañas informativas sobre riesgos de viajar en «raids», pide Alfredo Paredes a municipios

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Jesús Alfredo Paredes López, para exhortar a los 38 municipios de Coahuila, que se implementen campañas informativas acerca de los riesgos de viajar en las unidades particulares y flotillas que ofrecen el servicio denominado “raid” en el estado.

El diputado recordó que hace un año, su grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo en el que señalaban que si bien los ciudadanos tienen el derecho de organizarse y de aprovechar dichos traslados, el tema que los ocupa reside en los riesgos que hay para las personas ante el crecimiento exponencial de los aventones pactados por “módicas sumas” en las redes sociales, riesgos como accidentes por la impericia, el exceso de velocidad o el estado alterado del conductor, por embriaguez o por estar intoxicado con algún tipo de droga en su caso, por citar algunos ejemplos.

El diputado se refirió al lamentable y fatal accidente donde perdieron la vida tres mujeres, durante la noche del jueves 4 de septiembre en la carretera Saltillo-Monclova. La conductora responsable fue internada en la Clínica 2 del IMSS en Saltillo, de donde, según trascendió, logró fugarse. Se sabe que la aseguradora no quiere hacerse responsable de los daños, gastos médicos y demás, porque el seguro del auto amparaba la conducción normal de un vehículo particular y no de uno que realiza funciones de transporte público.

“Además, debemos destacar, que no existe regulación alguna para este tipo de “transporte entre particulares”; no existe supervisión ni verificación de las habilidades y pericia de los conductores, de sus antecedentes legales y de tránsito o, acerca de si padecen alguna adicción o toman medicamentos controlados”

La tragedia mencionada es un ejemplo de los riesgos de viajar en esta modalidad de transporte, donde también, es muy probable que las aseguradoras se nieguen a pagar si se percatan de que era una unidad usada habitualmente como transporte público, por ello se solicitó a los 38 municipios del estado para que se realicen campañas informativas a través de los medios de comunicación, para advertir a los ciudadanos de los riesgos de viajar en este tipo de transporte. (El Heraldo de Saltillo)