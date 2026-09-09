Con apoyo de Manolo Jiménez continúa en Ramos “Enchúlame la Casa”

Transforma hasta la fecha mil 600 viviendas en Ramos Arizpe

Durante los primeros ocho meses de 2026, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha mejorado la imagen de mil 600 viviendas de siete colonias a través del programa “Enchúlame la Casa”, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino al dar continuidad este miércoles a esta estrategia en Analco II.

Las acciones realizadas durante el año han llegado a Valle Poniente, El Mirador, El Mirador II, Elsa Hernández, Analco I, Jardines de Analco y Parajes de los Pinos, mediante la aplicación de pintura en las fachadas de las viviendas.

A este alcance se sumarán aproximadamente 484 casas de Analco II, donde el alcalde puso en marcha una nueva etapa del programa en beneficio de familias de 12 calles del sector.

El alcalde recordó que los principales programas de su administración cuentan con la coordinación y respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Tenemos en el gobernador Manolo Jiménez a un gran aliado de Ramos Arizpe. Lo vemos en Desarrollo Social y también en los proyectos que estamos impulsando en seguridad, educación y generación de empleo. Cuando Estado y Municipio trabajamos hacia el mismo objetivo podemos multiplicar los resultados y hacer que los beneficios lleguen a más familias”, afirmó.

Gutiérrez Merino señaló que el objetivo no se limita a cambiar la apariencia de las viviendas, sino a propiciar que las familias se identifiquen con el lugar donde viven y participen en el cuidado de su entorno.

“Cuando una familia ve diferente su casa, su calle y toda su colonia, también cambia la manera en que se relaciona con su entorno. Queremos colonias que sus habitantes sientan suyas, de las que estén orgullosos y que los motiven a conservarlas, recorrerlas y disfrutarlas. Ese sentido de pertenencia también ayuda a construir comunidad”, expresó.

El secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que el crecimiento del programa ha permitido intervenir distintos puntos de la ciudad durante el presente año.

En Analco II, los trabajos comprenderán las calles Tepopan, Cosala, Huejotitlan, Tavala, Tamazula, Guasimas, Tlahualillo, Cuaname, Mexcatitan, Macutitlan, Guazapares y Guachochic.

El alcalde estuvo acompañado por Rudy Nieto Velázquez, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; y Carlos Alberto Rodríguez Alcantar, director de Comunas. (ACONTECER)