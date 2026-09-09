Conoce la oferta académica de la UA de C para el semestre enero-junio 2027

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Asuntos Académicos, convoca a las personas interesadas en cursar estudios de bachillerato o licenciatura a participar en el proceso de selección de nuevo ingreso para el semestre enero-junio de 2027, el registro deberá realizarse en el portal web www.uadec.mx/admisiones/ hasta el 17 de septiembre de 2026.

Al concluirlo imprimir la boleta correspondiente para realizar el pago en las instituciones bancarias indicadas, dentro del periodo de pago fijado hasta el 17 de septiembre del año en curso, con un costo de 920 pesos, la generación de ficha para el examen de admisión, en modalidad presencial y en línea, se podrá efectuar del 29 de septiembre al 23 de octubre de 2026, ingresando a www.uadec.mx/admisiones/.

Las escuelas y carreras disponibles para este semestre en la Unidad Sureste: la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”, la Preparatoria Número Uno y el Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”.

La Licenciatura en Diseño Gráfico; Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; Licenciatura en Trabajo Social; la Licenciatura en Negocios Internacionales, la Licenciatura en Contaduría y la Licenciatura en Administración de Empresas.

La Licenciatura en Mercadotecnia; la Ingeniería Mecánica Electricista y la Ingeniería Mecánica Administrador; la Ingeniería Automotriz, Ingeniería Industrial y de Sistemas, la Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Ingeniería en Robótica y Sistemas Inteligentes.

Ingeniería Química, la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y Química Industrial; la Licenciatura en Arquitectura; Licenciatura en Cirujano Dentista y la Licenciatura en Enfermería.

En la Unidad Laguna, el Bachillerato en la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra” y en la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza; la Licenciatura en Relaciones Humanas y la Licenciatura en Trabajo Social; la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, la Licenciatura en Contaduría Pública, la Licenciatura en Administración de Empresas con Acentuación en Comercialización y la Licenciatura en Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas.

La Licenciatura en Mercadotecnia; la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación; la Licenciatura en Administración Financiera y la Licenciatura en Administración Fiscal; la Licenciatura en Derecho; la Ingeniería Mecánica Electricista; Ingeniería Civil; Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Sistemas Computacionales Administrativos; la Licenciatura en Arquitectura; la Ingeniería Bioquímica y la Licenciatura en Enfermería.

En la Unidad Norte, la Licenciatura en Negocios Internacionales, Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, Licenciatura en Contaduría y Licenciatura en Administración de Empresas; la Ingeniería Mecánica Electricista y la Ingeniería Mecatrónica; Ingeniero Químico Metalurgista y Materiales; la Licenciatura en Enfermería; Médico Cirujano y la Licenciatura en Psicología.

En cuanto a la oferta académica en Línea brindada por la Coordinación General de Educación a Distancia las carreras de Licenciatura en Negocios Internacionales, Licenciado en Administración de Recursos Humanos, Licenciatura en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas y la Licenciatura en Psicología.

Para atención a aspirantes, el Departamento de Admisiones se ubica en el Edificio de Rectoría en la Planta baja en Saltillo, Coahuila, con los teléfonos (844) 438 16 48, (844) 438 16 51 y (844) 438 15 08, así como atención a través de WhatsApp de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas (solo mensajes).

La Coordinación General de Educación a Distancia se localiza en Unidad Camporredondo en el Edificio «D» planta alta en Saltillo, Coahuila, con los teléfonos (844) 410 99 54 y (844) 414 78 58.

También, se pone a disposición la Coordinación de Unidad Sureste que se encuentra en el Edificio “O” planta alta en Unidad Camporredondo en Saltillo, Coahuila, con los teléfonos (844) 387 26 85, (844) 387 26 86 y (844) 387 26 84; la Coordinación de Unidad Laguna se ubica en Bulevar Revolución y Comonfort en Torreón, Coahuila, con los teléfonos (871) 729 3211, (871) 558 1269 y (871) 729 32 12.

La Coordinación de Unidad Norte se ubica en Carretera 57, Km 5 en Monclova, Coahuila, con los teléfonos (866) 260 033 39, (866) 260 0336 y (866) 260 0338; para más información consultar el enlace Preguntas Frecuentes en la página de admisiones www.uadec.mx/admisiones/. (El Heraldo de Saltillo)