No habrá más impuestos ni gasolinazos.- Sheinbaum  

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni gasolinazos, y afirmó que el Gobierno mantendrá los estímulos necesarios para evitar aumentos en los precios de las gasolinas y el diesel.

“No hay nuevos impuestos. Eso es lo primero, no va a haber nuevos impuestos, tampoco va a haber gasolinazos”, afirmó.

La mandataria sostuvo que el Gobierno buscará elevar la recaudación mediante el combate a la evasión fiscal, sin incrementar las tasas existentes, y mantendrá los incentivos establecidos para las nuevas inversiones.

“Para las nuevas inversiones están garantizados todos los incentivos”, señaló.

En materia de combustibles, explicó que los estímulos continuarán en caso de que los precios internacionales del petróleo permanezcan elevados.

“Se mantiene, si es necesario, por si sigue creciendo o siguen altos los precios del petróleo, todos los incentivos para que no aumente el precio de la gasolina y del diésel”, dijo.

Sheinbaum informó además que el proyecto garantiza el presupuesto para el pago de los trabajadores del Gobierno, organismos autónomos y Poder Judicial, así como incrementos salariales por encima de la inflación.

Sin aumento a funcionarios

Sheinbaum informó que los salarios de los altos funcionarios permanecerán sin aumento en 2027, como ocurrió en los dos años anteriores.

“Los salarios de los altos funcionarios, nosotros decidimos que ya no iban a aumentar ni en términos reales, por lo pronto ni siquiera no aumentaron del 24 al 25, no aumentaron del 25 al 26 y no van a aumentar del 26”, sostuvo.

La presidenta agregó que el Gobierno reducirá una parte de su gasto de operación, sin afectar recursos destinados a áreas prioritarias.

Indicó que el proyecto plantea incrementos de 10.7 por ciento para educación, 13 por ciento para ciencia y 11.3 por ciento para salud, además de mayores recursos para seguridad y el campo. (AGENCIA REFORMA)