Usan empresas facturas falsas hasta en 10% de gastos.- SAT

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que empresas que pagan menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) o reportan pérdidas fiscales utilizan facturas presuntamente falsas hasta por el equivalente al 10 por ciento de sus gastos.

Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, informó que, de octubre de 2024 a agosto de este año, el SAT bloqueó a más de 38 mil empresas que facturaban operaciones ficticias y realizó casi 2 mil auditorías a quienes compraron esos comprobantes.

“Con estas acciones se ha detectado que las empresas que menos Impuestos Sobre la Renta pagan o que determinan pérdida fiscal usan facturas presuntamente falsas hasta por el 10 por ciento de sus gastos para evadir el pago de los impuestos”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario indicó que, en el mismo periodo, más de 3 mil empresas factureras fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Martínez Dagnino informó que 129 mil empresas han declarado pérdidas durante los últimos tres ejercicios fiscales, mientras que 54 mil llevan cinco años consecutivos sin pagar ISR al reportar pérdidas.

“Esto significa que hay empresas que, a pesar de que reportan aumento en sus ingresos, presentan pérdidas en sus declaraciones anuales por varios años consecutivos y no tienen una justificación real”, señaló.

El titular del SAT explicó que, ante esas prácticas, el Paquete Económico 2027 enviado al Congreso plantea nuevos mecanismos para controlar las deducciones y las pérdidas fiscales de las empresas.

Las medidas, agregó, fueron diseñadas a partir de mecanismos aplicados en Estados Unidos y la Unión Europea, así como de recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El funcionario aseguró que los cambios buscan combatir la evasión sin aumentar las tasas de los impuestos existentes ni crear nuevos gravámenes.

El paquete incorpora además controles para mejorar la trazabilidad de gasolinas y diésel a lo largo de la cadena de suministro y hasta su venta al público, como parte de las medidas contra la evasión del pago de impuestos a los combustibles.

Martínez Dagnino informó que los ingresos tributarios alcanzarán al cierre de 2026 el equivalente a 15.4 por ciento del Producto Interno Bruto, el nivel más alto registrado por el SAT.

De 2019 a 2026, agregó, la recaudación tributaria aumentó en 2.7 billones de pesos sin una reforma fiscal que incrementara las tasas de los impuestos existentes o creara nuevos gravámenes. (AGENCIA REFORMA)