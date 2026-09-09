Lluvias y temperaturas de hasta 45°c se prevén este miércoles en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este miércoles se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en Coahuila, con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en algunas zonas de la entidad.

Durante la tarde se espera ambiente muy caluroso, principalmente en el noreste del Estado, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 40 y 45 °C. Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

Asimismo, se prevé viento de componente este de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, que podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

Las lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones, así como reducción de la visibilidad y presencia de corrientes de agua, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar transitar por zonas susceptibles de inundación.

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar las siguientes medidas preventivas:

– Evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

– Evitar realizar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor.

– Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas y descargas eléctricas.

– Alejarse de árboles, postes, cables y otras estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

– Extremar precauciones al conducir debido al pavimento mojado, la reducción de visibilidad y los posibles encharcamientos.

– No arrojar basura en la vía pública, a fin de evitar obstrucciones en el sistema de drenaje.

– Mantenerse atento a los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil Estatal y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)