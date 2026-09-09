Fumar perjudica la fertilidad de mujeres y hombres, alerta la OMS

El tabaquismo está asociado a la infertilidad en las mujeres, al tiempo que perjudica la calidad del esperma y la función sexual en los hombres, entre ellos problemas de disfunción eréctil.

Ginebra, Suiza.- Fumar hace muy probablemente más difícil concebir un hijo, advirtió el martes la agencia sanitaria mundial de la ONU (OMS) en una nueva publicación, subrayando que las mujeres que fuman presentan un riesgo de infertilidad superior en un 40% al de las no fumadoras.

“A todas las personas que estén pensando en quedarse embarazadas, nuestro mensaje es el siguiente: dejen de fumar, mejoren su salud y mejoren también su salud reproductiva”, declaró la doctora. Kerstin Schotte, médico de la Iniciativa “Sin Tabaco” de la OMS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la infertilidad como la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin anticoncepción, una situación que afecta a una de cada seis personas en el mundo.

En un nuevo informe que sintetiza todos los datos científicos sobre el vínculo entre la adicción al tabaco y la infertilidad, la agencia citó décadas de datos que muestran que el tabaquismo está asociado a la infertilidad en las mujeres, al tiempo que perjudica la calidad del esperma y la función sexual en los hombres.

La OMS también subrayó que el tabaquismo pasivo puede afectar a la fertilidad, lo que significa que las personas pueden estar expuestas a riesgos reproductivos incluso si no fuman.

Dejar de fumar la mejor receta

La publicación de la OMS sugiere también que dejar de fumar puede marcar la diferencia, ya que las mujeres que fumaban en el pasado pero que han dejado de hacerlo pueden presentar un riesgo de infertilidad inferior en un 25% al de las mujeres que continúan fumando.

Según la agencia de la ONU, la infertilidad no es únicamente un problema femenino, como habitualmente se asocia. Un análisis de 44 estudios con más de 60 mil hombres reveló que el tabaquismo estaba relacionado con trastornos de la reproducción, entre ellos anomalías del esperma y disfunciones sexuales.

“Los datos indicaban que los hombres fumadores eran más propensos a sufrir disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación y problemas relacionados como la ausencia de espermatozoides en el esperma, una baja motilidad de los espermatozoides y una forma anormal de los mismos”, detalló la OMS.

Impacto en los tratamientos de fertilidad

El tabaquismo también puede reducir las posibilidades de éxito de los tratamientos de fertilidad. Investigaciones anteriores, basadas en 21 estudios, habían establecido un vínculo entre el tabaquismo y una disminución del número de nacidos vivos, así como de los embarazos logrados mediante técnicas de reproducción médicamente asistida, como la fecundación in vitro (FIV).

Estos resultados sugieren además que el tabaquismo podría reducir casi a la mitad las posibilidades de éxito de estos tratamientos.

Pipas de agua, cigarrillos electrónicos y tabaquismo pasivo

La OMS también ha identificado otros riesgos relacionados con el consumo del narguile, una pipa de agua también llamada hookah o shisha, que podrían afectar a la fertilidad masculina.

Aunque los datos sobre los cigarrillos electrónicos (también llamados “vapeadores”), los narguiles, el tabaco sin humo y otros nuevos productos están aún en fase de evaluación, la OMS indicó que otros productos a base de tabaco y nicotina podrían también presentar riesgos para la reproducción y necesitar investigaciones adicionales.

La agencia de la salud también advirtió de que la exposición al humo de tabaco ajeno puede aumentar el riesgo de infertilidad en las mujeres, ya que podría reducir sus posibilidades de concebir cada mes que intentan quedarse embarazadas.

Reducir los riesgos

La publicación recomienda a los profesionales de la salud que aborden los riesgos del tabaquismo sobre la salud reproductiva con las personas y las parejas que estén pensando en quedarse embarazadas.

También aboga por el establecimiento de un acompañamiento basado en datos científicos para ayudar a las personas a dejar de fumar, ofreciendo sistemáticamente breves consejos para dejar el hábito a los fumadores en todos los centros de salud. (ONU NOTICIAS)