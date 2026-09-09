Desarrolla estrategias para el mercado actual estudiando Mercadotecnia en la UA de C

Si te gusta afrontar los retos de la modernidad y la competitividad en el mercado actual, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Mercadotecnia Unidad Sureste, convoca a los aspirantes a ingresar en el semestre enero-junio 2027 a formar parte de la Licenciatura en Mercadotecnia.

Para quienes deseen iniciar su educación profesional, la Facultad cuenta con este programa el cual forma profesionistas analíticos y críticos que identifican tendencias en el comportamiento de los consumidores, lo que les permite evaluar oportunidades en el mercado, brindando pertinencia, atendiendo a retroalimentación de los diferentes sectores productivos, las tendencias del mercado, así como las recomendaciones de los organismos acreditadores.

Además, ofrece a la sociedad profesionales conocedores de la disciplina pues se fomenta el aprendizaje significativo, a través de la práctica, también brinda la creatividad en el desarrollo y la innovación, aborda la generación de ideas, la gestión de la información, la estrategia de la aplicación y la solución de conflictos, con lo que los alumnos serán capaces de afrontar situaciones haciendo uso de los recursos que tienen disponibles.

El conocimiento adquirido en Mercadotecnia y la investigación de mercados ayudará a que los estudiantes realicen planes y estrategias para dar a conocer productos, servicios y/o ideas y llegar a los consumidores, además de proponer estrategias de venta y distribución de acuerdo a las necesidades de una empresa y lo establecido por los consumidores.

Como alternativa para quienes buscan continuar su preparación profesional, la Facultad ofrece también la Maestría en Mercadotecnia e Innovación Social, enfocada en la formación de líderes de negocios con pensamiento innovador, capaces de utilizar herramientas de marketing para contribuir al cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y, al mismo tiempo, generar un impacto social positivo.

Este posgrado tiene una duración de dos años, se imparte en modalidad en línea y cuenta con un esquema flexible basado en módulos semestrales con seriación mínima, lo que facilita la organización de los estudios; su orientación es profesionalizante y contempla la vinculación con el sector productivo.

El programa tiene como sello la Innovación Social, eje que fortalece la preparación de los estudiantes para generar propuestas y soluciones con impacto en las organizaciones y en la sociedad.

Para más información sobre esta oferta educativa ingresar a la página https://www.uadec.mx/mercadotecnia/; el periodo de registro para presentar el examen de admisión cierra el 17 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UA de C www.uadec.mx/admisiones/, una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de 920 pesos. (El Heraldo de Saltillo)