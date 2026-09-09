Ascienden a mil los muertos por epidemia de sarampión en Bangladesh

La falta de vacunación en el país es el principal motivo de este brote que ha afectado principalmente a niños

Dhaka, Bangladesh.- Bangladesh acumula ya mil muertes por sarampión desde marzo en lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos califican como el mayor brote de esta enfermedad en el mundo.

El país del sur de Asia registró más de 166 mil casos sospechosos en ese mismo período, de los cuales 19 mil 835 fueron confirmados por laboratorio, según el Ministerio de Salud de Bangladesh.

El origen de la tragedia se remonta a 2024, cuando Bangladesh vivió una agitada revuelta popular que derrocó a la entonces primera ministra Sheikh Hasina. La inestabilidad que siguió afectó directamente al sistema sanitario: una campaña de vacunación contra el sarampión prevista para ese año fue postergada, y otra planificada para 2025 fue cancelada. Huelgas de trabajadores e incertidumbre política paralizaron además la distribución de vacunas contra otras seis enfermedades.

En respuesta a la crisis, el gobierno puso en marcha desde marzo una campaña de vacunación de emergencia contra el sarampión y la rubéola, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Alianza para las Vacunas Gavi. La iniciativa arrancó en los 18 distritos de mayor riesgo, con niños de entre seis meses y cinco años como destinatarios principales, y luego se extendió al resto del país por etapas.

La OMS señala que es necesario alcanzar una cobertura de aproximadamente 95 por ciento para detener la transmisión de la enfermedad y proteger también a quienes no pueden ser vacunados, como algunos bebés demasiado pequeños o personas inmunodeprimidas.

En el Hospital e Instituto Bangladesh Shishu, uno de los centros que atienden a menores afectados, los médicos aseguran que la situación ha mejorado, aunque el número de pacientes continúa siendo elevado. (El Heraldo de Saltillo)