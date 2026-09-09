Un nuevo estudio advierte sobre el consumo de bebidas muy calientes

Según descubrieron, las personas que toman bebidas «calientes» tienen casi el doble de riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas de esófago que quienes las toman templadas.

Londres, Inglaterra.- Un estudio de gran escala realizado en Reino Unido sugiere que la forma en que tomamos las bebidas calientes importa más de lo que pensábamos.

De acuerdo con lo reportado por ‘Cancer Research UK’, existe una posible asociación entre la temperatura habitual de consumo y la aparición de carcinoma de células escamosas de esófago, uno de los subtipos de cáncer de esófago.

La investigación fue liderada por un equipo de la Universidad de Oxford y publicada este martes en la revista ‘International Journal of Cancer’. Como explicó la doctora Keren Papier, una de las autoras, ya había evidencia internacional que vinculaba bebidas a temperaturas extremas con este tipo de tumores, pero faltaba saber si ese efecto también se observaba con los hábitos comunes en países occidentales.

Para responderlo, los investigadores recurrieron a grandes bases de datos de salud del Reino Unido y analizaron a cerca de 980 mil adultos. A quienes consumían bebidas calientes se les preguntó cómo las solían tomar: «templadas», «calientes» o «muy calientes». Luego rastrearon sus expedientes médicos durante más de una década para ver quién desarrollaba la enfermedad.

Lo que observaron

Frente al grupo que prefería las bebidas templadas, el riesgo se incrementó de forma notable en los otros dos:

Bebidas «calientes»: casi 2 veces más riesgo.

Bebidas «muy calientes»: hasta 3 veces más riesgo.

«Este es el estudio más amplio que ha abordado esta pregunta en población británica, donde el té y el café son parte de la rutina diaria», señaló Papier. «Se suma a la evidencia de que ingerir líquidos muy calientes podría elevar el riesgo de este carcinoma».

Los autores aclaran dos puntos importantes:

No es la bebida, es el calor. No se trata del té o el café como producto, sino de la temperatura de cualquier líquido caliente. El riesgo absoluto sigue siendo bajo. En Reino Unido el carcinoma escamoso de esófago es relativamente raro, con un riesgo a lo largo de la vida de alrededor del 1 por ciento. Por tanto, incluso triplicado, sigue partiendo de una cifra baja.

El estudio tiene limitaciones: por el tamaño de la muestra y la duración del seguimiento no se midió la temperatura real en grados. Tampoco se ha definido aún el umbral exacto a partir del cual el riesgo empieza a subir en el contexto británico. Como referencia, los investigadores recuerdan que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica el consumo de bebidas por encima de los 65 °C como “probablemente carcinogénico para los humanos”. (El Heraldo de Saltillo)

https://news.cancerresearchuk.org/2026/09/09/link-between-hot-drinks-and-type-of-oesophageal-cancer-in-the-uk/