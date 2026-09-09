Ofrece UA de C curso oficial de preparación para el Examen de Admisión a bachillerato y licenciatura

Para brindar otra alternativa de capacitación para presentar el examen de admisión a los aspirantes de Bachillerato y Licenciatura, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva y la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, ofrece el Curso Oficial de Preparación para el Examen de Admisión.

El curso está desarrollado por maestros expertos y cuenta con material visual como videos descriptivos, con sesiones en línea y una gran variedad de ejercicios prácticos, las inscripciones se encuentran abiertas y cierran el 23 de septiembre en https://bit.ly/exaniuadec26.

El costo es de 650 pesos e inicia el 29 de septiembre y finaliza el 23 de octubre para ambos niveles; los módulos que se abordarán durante las sesiones de bachillerato son: 1. Pensamiento Científico, 2. Compresión Lectora, 3. Redacción Indirecta, 4. Pensamiento Matemático y 5. Dominio del idioma inglés.

Mientras que, para licenciatura son: 1. Comprensión Lectora, 2. Redacción Indirecta, 3. Pensamiento Matemático y 4. Dominio del Idioma Inglés; para más información comunicarse vía WhatsApp al (844) 463 02 16 y visitar la página de Facebook Educación Continua UA de C. (El Heraldo de Saltillo)