Presentan el iPhone Duo, el primer teléfono plegable

Ciudad de México.- El primer iPhone plegable fue presentado este miércoles en el Apple Park: el iPhone Duo.

En el evento de otoño de la compañía en Cupertino, California, que es el primero del nuevo director ejecutivo John Ternus, se lanzó el dispositivo a base de titanio.

Vendrá en los colores blanco estrella y negro oscuro.

El iPhone Duo presenta un acabado nanotexturizado que permite una superficie que minimiza la visibilidad del pliegue y es resistente a rayones.

Operará con el chip A20 Pro que mejorará la experiencia de Inteligencia Artificial.

En la batería, afirman que tendrá un sistema de dos baterías balanceadas por software que brinda hasta 31 horas de video en la pantalla interna, 34 horas en la externa, y 24 horas en uso mixto. Contará con una carga rápida del 50% en 20 minutos.

“El resultado es una impresionante autonomía de batería para todo el día. Obtienes hasta 31 horas de reproducción de video al usar la pantalla principal y 14 horas al usar la pantalla exterior”, se informó en la presentación.

“Además, con nuestra nueva batería y sistema de gestión de energía, ofrecemos más de 24 horas de uso al utilizar ambas pantallas de forma equilibrada”.

“También admite carga rápida -alcanzando el 50% en unos 20 minutos- y te brinda hasta 5 horas de reproducción de video en la pantalla exterior tras solo 5 minutos de carga”.

También se presentó la función de Duo FaceTime en la que en una de las pantallas se podrá usar la cámara frontal y en la otra pantalla la cámara trasera.

Con el dispositivo abierto, quien toma la foto podrá ver la toma en las dos pantallas, mientras que la persona que será fotografiada podrá ver en la otra pantalla cómo lucirá la foto.

Y para los niños, se presentan animaciones para que puedan voltear a ver el dispositivo.

El lanzamiento supone el más notable desde que Apple eliminó el botón de inicio físico del iPhone X, en 2017.

Además fueron presentados el iPhone 18 Pro y Pro Max. Los colores en que vendrán son negro, plata, glaciar (azul cielo) y borgoña.

Los modelos 18 Pro y 18 Pro Max tendrán el chip A20 que será un 20% más rápido y permitirá cargas de trabajo para Inteligencia Artificial.

Tendrán una Isla Dinámica más pequeña y con mejoras, ahora te mostrará 3 actividades al momento.

La batería del iPhone 18 Pro dará 24 horas por cada carga mientras que la del iPhone 18 Pro Max dará hasta 30 horas por cada carga.

Habrá mejoras en la cámara de congelamiento interna para evitar que se sobrecaliente.

Se podrá ordenar desde el sábado 12 de septiembre y estarán disponibles el 18 de septiembre.

También se presentaron los Air Pods 5 con 50% más cancelación de ruido.

Disponibles el 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 con mejoras en la precisión de datos de salud.

Analiza tu actividad reciente y al dormir.

Presentaron también Audio Intelligence para el Apple Watch que interpretará lo que escuchas. (AGENCIA REFORMA)